巴黎奧運獎金│何詩蓓添銅牌　港隊已獲2金2銅　馬會至少派$XXXX萬

【巴黎奧運2024／獎金／張家朗／江旻憓／何詩蓓／杜凱琹／黃鎮廷】巴黎奧運正在舉行，香港運動員喜訊連連，首3天已獲2金牌1銅牌，其中「香港微笑劍神」江旻憓與「193劍神」張家朗分別於女子重劍和男子花劍獲得金牌，各自獲得600萬元獎金；「香港女飛魚」何詩蓓於女子100米及200米自由泳共獲兩面銅牌，合共可獲得300萬元獎金；而黃鎮廷和杜凱琹則在乒乓混雙項目中獲第四名則共獲150萬元獎金。另外，羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪已打入8強，將於8月1日凌晨2時20分與韓國球手爭入4強，力爭再添獎牌。而單計打入8強，「鄧謝配」已可獲75萬元獎金。



今屆「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」加碼表揚在巴黎奧運會勇奪佳績的香港運動員，截至香港時間7月31日凌晨2時，已至少要向港隊運動員派發1,725萬元獎金。



張家朗在巴黎大皇宮再奪走奧運金牌。（路透社）

馬會至少派1,650萬獎金

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」下，於巴黎奧運會取得個人金牌的運動員，可獲600萬元獎金，銀牌可獲300萬元，銅牌可獲150萬元，第4名可獲75萬元，而第5至第8名則可獲37.5萬元，而團體的獎金則是個人項目的雙倍。

如今江旻憓與張家朗分別獲得1面金牌，以及何詩蓓獲得2面銅牌，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」會派發1,500萬元獎金。另外，黃鎮廷和杜凱琹在乒乓混雙戰獲第四名，可獲150萬獎金，而鄧俊文／謝影雪在羽毛球混雙項目中已打入8強，穩獲75萬元獎金，意味截至香港時間7月31日凌晨2時，奧運港隊成員最少已可獲1,725萬獎金。如鄧俊文／謝影雪能順利晉級獲得獎牌，獎金將繼續增加。

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江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

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張家朗成為巴黎奧運金牌得主。（路透社）

何詩蓓獲得2面銅牌。（Getty Images）

不過1,725萬元獎金並非最終金額，還有其他香港運動員正力爭佳績，例如羽毛球混雙鄧俊文和謝影雪等，港隊成績不容忽視，港人亦樂見運動員獲得的獎金繼續「加碼」。