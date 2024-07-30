巴黎奧運2024獎金｜港隊已獲2金1銅繼續爭獎　馬會至少派$XXXX萬

【巴黎奧運2024／獎金／張家朗／江旻憓／何詩蓓／杜凱琹／黃鎮廷】巴黎奧運正在舉行，香港運動員喜訊連連，首3天已獲2金牌1銅牌，其中「香港微笑劍神」江旻憓與「193劍神」張家朗分別於女子重劍和男子花劍獲得金牌，「香港女飛魚」何詩蓓於女子200米自由泳獲得銅牌；而乒乓混雙黃鎮廷和杜凱琹，亦會在今晚銅牌戰中力爭獎牌。



今屆「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」加碼表揚在巴黎奧運會勇奪佳績的香港運動員，截至香港時間7月30日中午12時，已至少要派發1,650萬元獎金。



張家朗在巴黎大皇宮再奪走奧運金牌。（路透社）

馬會至少派1,650萬獎金

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」下，於巴黎奧運會取得個人金牌的運動員，可獲600萬元獎金，銀牌可獲300萬元，銅牌可獲150萬元，第4名可獲75萬元，而第5至第8名則可獲37.5萬元，而團體的獎金則是個人項目的雙倍。

如今江旻憓與張家朗分別獲得1面金牌，以及何詩蓓獲得1面銅牌，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」會派發1,500萬元獎金。另外，乒乓混雙黃鎮廷和杜凱琹將出戰銅牌賽，他們打入四強後，已最少可獲150萬獎金，意味截至香港時間7月30日中午12時，奧運港隊成員已可獲1,650萬獎金。

即睇江旻憓巴黎奧運奪金紀錄▼▼▼

江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

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張家朗成為巴黎奧運金牌得主。（路透社）

何詩蓓獲得銅牌。（Getty Images）

不過1,650萬元獎金並非最終金額，除了乒乓混雙黃鎮廷和杜凱琹，將於今晚7時30分出戰銅牌賽力爭獎牌外，女飛魚何詩蓓亦會出戰女子100米自由泳，還有其他香港運動員正力爭佳績，例如羽毛球混雙鄧俊文和謝影雪等，港隊成績不容忽視，港人亦樂見運動員獲得的獎金繼續「加碼」。