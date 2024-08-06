江旻憓加入馬會｜人工隨時咁高！多港人月薪咁多倍　好過運動員？

【江旻憓／Vivian／微笑劍后／世一／馬會／薪酬／人工／劍擊】於巴黎奧運取得女子重劍金牌的「香港劍后」江旻憓，周日（8月4日）宣布告別全職劍擊運動員生涯，至今日（8月6日）終公布去向，將加入香港賽馬會公司事務部（Corporate Affairs Division），任職對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager），8月11日履新。



消息一出引來網民熱議，不少人關注江旻憓加入馬會後，薪酬待遇與做全職運動員相比相差多少。雖然馬會未有公布江旻憓薪酬待遇，但參考全球職人分享企業薪酬福利與內部營運狀況平台「Glassdoor」數據，江旻憓加入馬會後薪酬隨時比做運動員時更高，也可能比一般港人月薪多一倍以上。



譚志源（右）在Facebook上公布江旻憓（左）加入香港賽馬會公司事務部，8月11日履新，任職對外事務助理經理。（譚志源Facebook截圖）

現年30歲的「香港劍后」江旻憓，上周於巴黎奧運取得女子重劍金牌，創新香港歷史。惟她周日（8月4日）凱旋回港時突然宣布告別全職劍擊運動員生涯，稱期待有新職業發展，讓她可以學習及成長，裝備自己，回饋香港，同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動樂趣。

江旻憓於巴黎奧運女子重劍奪得金牌。（袁志浩攝）

即睇江旻憓巴黎奧運奪金紀錄▼▼▼

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江旻憓去向引起全城關注，事隔僅2天，至今日（8月6日）已有消息，原來她將加入香港賽馬會公司事務部（Corporate Affairs Division），任職對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager），8月11日履新。

馬會事務執行總監、香港政制及內地事務局前局長譚志源表示，江旻憓將參與不同工作範疇，協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時兼顧公司事務執行總監與各界持份者聯繫工作。根據譚志源發給同事的電郵，江旻憓將協助馬會制定和實施對外策略，亦提到江旻憓將被指派參與公司事務部門不同專案，包括支援公司事務執行總監辦公室工作。

譚志源表示，馬會與體院有很多年的合作關係，江旻憓亦指，很感謝馬會，她說：「之前受傷也不用擔心，因為有最好的醫生和物理治療師，而由於我食素，亦有很好的營養師......令我保持最佳狀態」。（馬會《駿步人生》影片截圖）

消息一出，不少網民關注江旻憓加入馬會後，薪酬待遇與做全職運動員相比相差多少。

馬會助理經理月薪或可達4.5萬元

雖然馬會未有公布江旻憓薪酬待遇，但參考全球職人分享企業薪酬福利與內部營運狀況平台「Glassdoor」數據，有55人分享於馬會任職助理經理（Assistant Manager）薪酬，數目是每月3萬元至4.5萬元。

至於加入馬會後，薪酬待遇與做全職運動員相差多少？江旻憓於奧運等世界賽奪金牌，料屬「精英訓練資助計劃」下的「精英甲+」類別，根據2023/24年數據，未計額外資助，全職標準每月資助可達44,500元，意味如果江旻憓加入馬會後薪酬達4.5萬元，不計額外資助下薪酬會比做全職運動員多500元。

同時，4.5萬元的薪酬，也比香港人最新每月入息中位數21,000元高出超過一倍。

對比其他職業薪金又算高或低？以下圖表一一話你知▼▼▼

不過以上數據只供參考，馬會未有公布江旻憓任職對外事務助理經理薪酬待遇，一切以官方公布為準。