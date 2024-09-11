收息股2024│盤點20隻高息股　最高派13厘　入場費股息率持續更新

【收息股 / 高息股】聯儲局減息預期升溫，高息定存時期步入尾聲，不少投資者開始將目光投向表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。本文為大家整合20隻高息港股最新收益表現，股息率最高可達13厘，而入場費更低至約2,000元！



聯儲局減息預期升溫，高息定存時期步入尾聲，不少投資者開始將目光投向收息股，務求收息抗通脹。（資料圖片/梁鵬威攝）

註：投資涉及風險，股票報價、股息率（又稱收益率、周息率）等均隨時變動，本文數據僅供參考（數據截至9月11日）。



1. 銀行股

銀行股一向是高息之選，現時多數銀行股的股息率均可達7厘或以上，而當中入場費較低的有中國銀行（3988），每手買入價約3,300元；以及工商銀行（1398），每手買入價約4,200元。

2. 地產股

地產股方面，恒隆地產（0101）最新股息率高至約13厘，每手入場費約5,400元。而置富產業信託（0778）股息率亦逾8厘，每手入場費約4,100元。

3. 電訊網絡股

電訊及網絡股中，香港寬頻（1310）最新股息率逾13厘，每手入場費只需約1,300元。而和記電訊（0215）入場費門檻亦較低，每手買入價約1,900元，股息率可達7.88厘。

4. 公用事業股

公用股表現穩定，吸引不少投資者長線持有。本港四大公用股中，港燈股息率暫時較高，超過6厘，每手入場費約2,600元。其次是中華煤氣（0003），收益率約5.7厘，每手入場費約6,100元。