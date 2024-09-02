縮班｜新學年減少68班小一　沙田、元朗重災　2區小一班數急增

【小學概覽2024 / 小一派位 / 升小一 / 縮班】適齡學童減少，小學縮班潮持續。教育局最新一份《小學概覽》顯示，2024/25學年全港官津小學將縮減68班小一，重災包括有學童人口較多的沙田區及元朗區。

不過，新學年有37間官津小學共計增加42班小一，新開小一班數較2023/24學年增35班明顯增加，當中灣仔、離島、北區均新增6班或以上。將增班數目減去縮班數目後，即新學年淨縮減26班小一。

此外，有多達45間小學新學年只開辦一班小一，另有78間小學來年僅開2班小一，當中不少位於元朗、九龍城、沙田等學額「大區」。



新學年減班數目較去年減 11間小學小一班數2變1

《2024小學概覽》列出的453間官立及津貼小學之中，新學年有64間小學縮減小一班數，合計縮減68班。比較2023/24學年縮減78班，新學年縮班數目有所收窄。新學年有4間小學縮減2班小一，另外有60間減少1班小一，其中有11間學校小一由2班減至1班，包括兩間官小，黃大仙官立小學及大埔官立小學。（註：班數減少或涉及臨時加班應付當區入學需求安排）

37校共加開42班小一 往去年多7班

新學年亦有37間官津小學合共新開42班小一，新開小一班數較2023/24學年增35班明顯上升。而將增班數目減去縮班數目後，得出新學年淨縮減26班小一。（註：若學校於多區收生，僅計算其所在校網的班數）

個別學校23/24學年小一臨時加班 24/25學年回復正常

值得留意的是，個別學校24/25學年小一班數減少，原因是23/24學年應教育局要求小一臨時加班應付該年當區入學需求，即俗稱「大肚班」，24/25學年小一開班數減少只是回復正常班數。

灣仔區淨加7班 離島北區各增6班

分區比較，學生人數本身較多的元朗和沙田區成縮班重災區，分別縮減10班及9班小一。其次是北區、觀塘等。另一方面，部份地區新學年小一班數明顯增加，例如灣仔區增加7班，離島及北區分別增加6班。按小一班數淨增減值計算，灣仔區淨增加6班、離島淨增加5班。沙田及元朗均淨減少7班。

45間小學僅開一班小一 較上學年增8間

新學年有45間小學僅開辦一班小一，較2023/24學年的42間增3間，較2022/23學年的37間增8間。除了部分位於離島、北區等鄉郊地區的村校，另有逾30間小學位於港島、九龍，以及新界新市鎮等市區地段。至於新學年只開辦2班小一的官津校，亦多達78間，當中有不少位於元朗、九龍城、沙田等學額較多的地區。只開1或2班小一的學校，若非涉及遷校等因素，或本身位於郊區，如未來收生情況無改善，恐會墮入殺校高危名單。

教育局文件指，因應學齡人口下降，局方考慮到開設新學校會對現有學校構成收生壓力，故決定如非必要，將暫停開設新校，並將新增學校用地優先作重置現有學校，通過原區重置、跨區重置等，善用資源為優質辦學團體及學校提供全新校舍。（資料圖片）

立法會教育事務委員會7月初討論因應學齡人口變化的規劃，教育局會上提交文件中指出，因應學齡人口下降，局方考慮到開設新學校會對現有學校構成收生壓力，故決定如非必要，將暫停開設新校，並將新增學校用地優先作重置現有學校，通過原區重置、跨區重置等，善用資源為優質辦學團體及學校提供全新校舍。