高才子女插班入學增　新學年加開158班小二至小五　44%私小加開班

港府近年推出多項措施「搶人才」，其中高才通等人才入境計劃，容許申請人子女跟隨來港並入讀本地學校，令插班入學需求大增，緩和部份學校收生壓力。最新《小學概覽2024》顯示，2024/25學年全港小學將加開158班小二至小五班別，主要集中在五年級，共加開46班，相信與不少學童預備升中、需參加呈分試有關。



各區之中，元朗區學校加開19班小二至小五最多，其次是深水埗加開17班。各類學校中，私立小學「加班」情況最普遍，比例達44%，有個別學校小二至小四各增1班，合計增加3班。至於比較前一學年，新學年小二至小五總班數淨減少237班。



《小學概覽2024》列出全港506間小學（包括官津、直資、私立）開班數目，新學年有132間小學共計增開158班小二至小五班別（註：未減去縮班數），當中小五加開46班最多，相信與不少學童需預備升中，以及參加呈分試有關。其次是小二加開38班，小三加開班。

分區比較，學生人數本身就較多的元朗區，新學年合計加開19班小二至小五，全港最多。其他「加班」較多的地區，還包括深水埗（加17班）、屯門（加16班）及沙田（加16班），這些區域均是學額「大區」。

逾四成私立小學「有班加」

各類學校中，私立小學「加班」情況最普遍，33間私小中有14間學校，新學年加開小二至小五班別，比例達44%。當中，九龍塘啟基學校小二至小四各增1班，合計增3班；天水圍英藝英文小學小五及小六各增1班，合計增2班。

資助小學方面，440間學校中有111間（比例約26%）增開小二至小五班別，包括新近創校、本學年始收生的大埔五旬節聖潔會永光小學，小二至小四均開3班，合計增加12班。

新學年有132間小學共計增開158班小二至小五班別。（資料來源）

至於比較2023/24學年及2024/25學年，全港小學小二至小五總班數，新學年淨減少237班。數據顯示，部份學校六年級「縮班」幅度較大，主要由於這些學校之前加開小六班別，新學年回復正常班數有關，例如粉嶺官立中學上學開8班小六，本學年回復至開3班，因而減少5班小六。