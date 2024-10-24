居屋2024暫收10.3萬份表超額13.4倍│創近7年來新低　中籤率幾高？

【居屋2024／銷售安排／安柏苑／裕興苑／啟盈苑／兆湖苑／高曦苑／綠表／白表】「居屋2024」於10月23日截止申請，今期居屋推售5個屋苑，包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑，共提供7,132個單位，以市價7折出售，售價約143萬至467萬元；而綠、白表單位比例維持在4:6，預計於今年第四季攪珠，明年第二季揀樓。

房委會指，截至10月23日下午5時暫時收到約10.3萬份申請，按此數字推算，居屋2024暫時超額申請約13.4倍，創復售居屋以來新低，相信這與樓價下調，居屋吸引力稍減，以及居屋申請人入息及資產上限大幅下調有關。



🔽居屋2024發售5個新屋苑🔽

居屋2024涉及5個屋苑共7,132伙，啟德啟盈苑有1,736伙。(政府新聞處圖片）

先看近年居屋申請數字🔽🔽🔽

2000年前後：居屋申請超額認購最高約6倍

每一期居屋的受歡迎程度，可以用超額認購倍數作為指標，回顧早年（本文統計1998年及往後期數）居屋白表申請超額認購倍數，一般介乎數倍至十多倍之間。綠表會更低，一般情況認購額只超額數倍，至2001年為穩定樓市宣布停售居屋前後，更跌至超額僅約一成至五成，「中獎」機率可謂非常高。

2014年復售居屋：超額認購61.5倍，當中白表超額約142倍

本港樓價自2004年起不斷上升，超出市民負擔能力，政府應社會要求復售居屋，首批復建居屋於2014年推售。與以往不同，市民對這期居屋反應非常熱烈，超額認購逾61倍，其中白表更超額逾140倍。

居屋2024推售5個屋苑共7,132伙，當中包括啟德的啟盈苑。

2024年：暫超額認購13.4倍

紀錄顯示，2017至2019年期間推售的居屋，每每都能吸引超額逾數十倍的認購申請，直至2020年疫情爆發後，因經濟狀況轉差等影響，加上推售單位數目增加，居屋2020超額認購倍數跌至約32.5倍，居屋2022再降至27.1位。而房委會2023年起收緊居屋申請人入息及資產上限，同年居屋超額認購倍數即降至約17.8倍，至今年進一步跌至約13.4倍（註：為臨時數字）。

至於按中籤率計，即單位數目除以申請數目，復售居屋後白表中籤率介乎約0.7%至2.7%之間，雖然2020及2022年居屋白表中籤率均有2%以上，2023年再微升至4.2%，但要抽中也絕非易事。相反，綠表中籤率則可5.2%至32.4%不等，難怪網上意見會形容「住公屋就等於人生贏家」。今期居屋方面，以最新申請數字推算，整體中籤率（綠白表混合計算）暫為6.9%。

此外，申請人家庭組合、是否「家有長者」等，都會影響單位配額及揀樓次序。一般來說白表單人申請者因單位配額較少、揀樓次序較後，買到居屋的機會也較低；以2023年居屋為例，白表單人申請者即使抽中頭籤，揀樓機會也只有66%。

今期居屋白表家庭申請者入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額由147萬減至123萬元。至於單身白表申請者入息及資產限額則分別減至3萬元及61.5萬元。（資料圖片）

事實上，近年樓市下行，同時又有發展商大幅減價推售新盤，或令居屋吸引力稍減。而因應樓價下跌，房委會由2023年起收緊居屋申請人的入息及資產限額，亦間接令不少人被「取消資格」。

今期居屋白表單身人士入息限額由上一期3.1萬元，下調至3萬元；白表二人或以上家庭由6.2萬元，下調至6萬元。資產限額方面，白表單身及家庭申請者資產限額分別為61.5萬元及123萬元，較入息及資產限額收緊前（2020年）分別92.5萬元及185萬元大幅減少，相信因而排除了不少潛在申請者。