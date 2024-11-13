桃芝風球｜11月風暴特別勁？咁多次要掛8號風球　有1個掛足XX小時

【桃芝／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／氣溫／8號風球】熱帶風暴桃芝正影響香港，天文台表示，隨着桃芝靠近，在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風力會在今日下午逐漸增強，離岸及高地間中達烈風程度。天文台會在下午2時40分改發3號風球；至於會否懸掛8號風球甚至更高風球，要視乎桃芝強度、烈風區與珠江口的距離及本地風力變化。



究竟本港11月打風有幾罕見？又有多少次要出8號風球甚至更高風球？翻查天文台歷史數據，自1946年有紀錄以來，78年來11月的8號或以上風球僅得3次，分別在1954年、1972年及2022年，即使將3號風球計算在內也只得10次，而最近1次11月出現8號風球，是2022年11月的尼格風球，當時強度是強烈熱帶風暴級別。即看歷年本港冬季打風紀錄！



自天文台1946年有紀錄以來，78年來曾於11月發出14次3號或以上颱風信號，其中8號或以上風球僅得3次，分別是1954年11月6日颱風柏美娜時發出最高9號風球、1972年11月8日颱風柏美娜（同名）兩度發出最高8號風球，以及2022年11月2日至3日的強烈熱帶風暴尼格。當中以尼格懸掛8號以上風球時間最長，超過15小時。

即看歷年本港冬季打風紀錄▼▼▼

若連計12月風球紀錄比較，歷年冬季最遲發出的3號或以上信號是1993年12月1日，當時超強颱風艾瑪迫近本港。