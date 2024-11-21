定期存款利率2024│低門檻港元定存利率高達3.6厘+比較各銀行優惠

【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】隨著美國減息，本港高息定存「買少見少」，但仍有銀行「逆市」推出定存優惠。以下整理各行3個月、6個月、12個月定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（除個別註明外，圖表中利率均按存款額10萬元計）！



（資料更新至11月21日，圖表中僅列出3個月、6個月、12個月存款期，一般客戶以10萬元新資金開立的定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率）



工銀亞洲、PAObank、富融等調高定存息率

雖然普遍銀行都逐步降息，但也有部份銀行調高定期利息，其中PAObank將3個月定存利率調高至3.6厘，工銀亞洲、富融銀行將3個月定存利率調高至3.5厘（註：與10月15日利率比較）。

港元3個月定期存款利率2024

現時3個月定期存款年利率達3厘或以上（註：起存額10萬元新資金或以下，下同）的銀行包括：PAObank、創興銀行、Livi Bank、工銀亞洲、大眾銀行、富融銀行、恒生銀行、天星銀行、WeLab、星展銀行、滙豐銀行、渣打銀行等。

港元6個月定期存款利率2024

6個月定存方面，年利率高達3厘或以上的銀行包括：星展銀行、WeLab、PAObank、Livi Bank、大眾銀行、天星銀行、富融銀行、恒生銀行、渣打銀行、工銀亞洲等。

港元12個月定期存款利率2024

以港幣10萬元本金計，12個月定存年利率達3厘或以上的銀行包括有：PAObank、富融銀行、ZA Bank、天星銀行等。

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