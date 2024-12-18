定期存款利率2024│低門檻港元定存利率高達4厘+比較各銀行優惠

【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】近期部份本地銀行調高港元定期存款年利率，當中3個月定存利率更重返4厘高位！以下整理各行3個月、6個月、12個月定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（除個別註明外，圖表中利率均按存款額10萬元計）！



（資料更新至12月18日，圖表中僅列出3個月、6個月、12個月存款期，一般客戶以10萬元新資金開立的定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率）



中信銀行(國際)調高3個月定存利率至4厘

中信銀行(國際)推出定存優惠，以10萬元或以上新資金開立定期存款，可享4厘高息。

PAObank調高3、6、12個月定存息率

此外，PAObank將3個月、6個月、12個月定存年利率，分別調高至3.7厘、3.7厘及3.2厘。（註：與12月18日利率比較）。

港元3個月定期存款利率2024

現時3個月定期存款年利率達3厘或以上（註：起存額10萬元新資金或以下，下同）的銀行包括：中信銀行(國際)、PAObank、工銀亞洲、富融銀行、Livi Bank、創興銀行、大眾銀行、星展銀行、天星銀行、恒生銀行、WeLab、滙豐銀行、渣打銀行、招商永隆等。

港元6個月定期存款利率2024

6個月定存方面，年利率高達3厘或以上的銀行包括：PAObank、富融銀行、Livi Bank、星展銀行、大眾銀行、天星銀行、恒生銀行、渣打銀行、工銀亞洲、招商永隆、WeLab等。

港元12個月定期存款利率2024

以港幣10萬元本金計，12個月定存年利率達3厘或以上的銀行包括有：富融銀行、PAObank、天星銀行、ZA Bank、WeLab等。

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