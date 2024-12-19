月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行職級人工　你有無underpaid?

【港人月薪／薪酬待遇／統計處／2024年最新】統計處公布今年8至10月就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，港人最新（2024年8月至10月）就業收入中位數為21,900元，按年上升1,400元。至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



2024年8-10月，市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為21,900元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數24,400元，女性為20,000元，兩者相差4,400元。

月入中位數最高的行業類別前3位分別是，「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（26,000元）、「其他行業」（25,000元）。（資料圖片）

月入中位數最高的行業類別前3位分別是，「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（26,000元）、「其他行業」（25,000元）。

不同職級之中，經理級就業人士月入中位數最高，達到46,200元，較去年同期的45,000元上升1,200元。其次是專業人士，月入中位數為46,000元，較去年同期45,000元增加1,000元。

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達27,000元最高，而45至54歲打工仔月入就由去年同期的22,000元，增加2,000元至今年的24,000元，升幅達9.1%較其他年齡層高。