年初二約107萬人次出入境　18.7萬內地旅客南下　39.5萬港人出境

【農曆新年2025 / 蛇年 / 春節 / 出入境】蛇年農曆新年賀歲煙花匯演年初二（1月30日）晚在維港舉行，吸引逾25.9萬市民及遊客在維港兩岸觀賞。入境處統計顯示，昨日年初二全日有逾106.8萬人次於各口岸出入境，入境旅客有約21.6萬人次，當中18.7萬人次為內地旅客，較去年初二（2024年2月11日）稍多約3,400人；昨日其他旅客則佔約2.9萬人次。同日錄得約39.5萬人次港人出境。

入境事務處早前預計，1月28日至2月4日（年廿九至年初七）內地春節黃金周期間，將有約867萬人次經各管制站進出香港，其中約734萬人次會經陸路邊境管制站進出香港。

入境處指，陸路出境高峰期預計為1月31日年初三，出境人次約567,000，入境高峰期為2月2日年初五，入境人次約640,000。1月30日年初二和翌日年初三會有較多旅客出境，年初五下午時段會有較多旅客入境，建議旅客可瀏覽入境處網頁查看各邊境管制站繁忙時間，並預早計劃行程。



▼ 1月30日 農曆新年維港賀歲煙花匯演 ▼



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1. 本港市民出入境人次

2. 各管制站/口岸港人出入境人次

3. 香港市民北上及內地旅客南下人次比較

▼2025年1月1日元旦 跨年倒數煙花匯演▼



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4. 港人北上及內地旅客南下人數相差值

▼2025年1月1日元旦 內地旅客趕東鐵尾班車羅湖口岸通關▼



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5. 內地旅客經各管制站/口岸南下訪港人次

6. 內地以外地區旅客每日訪港人次