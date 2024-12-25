聖誕節+新年假期│平安夜全日99萬人次出入境 出入境人次每日更新
撰文：數因斯坦
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【聖誕節 / 長假 / 北上 / 旅遊 / 出入境】聖誕佳節，大批港人北上或到外地旅遊，據入境處統計，平安夜（24日）全日有99.3萬人次出入境，當中出境港人達47.7萬人次，是10月11日重陽節假期以來最多一天。
入境處早前預計，今年聖誕節及元旦假期期間約有1,307萬人次香港居民及訪客經各管制站進出香港，當中預計約有1,106萬人次經各陸路邊境管制站進出香港。
當局預料陸路出境高峰期為12月25日，出境人次約59.5萬，而入境高峰是12月29日，入境人次約62.6萬。羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站料會非常繁忙，預計假期期間每日平均分別約23.5萬、20.3萬及13.1萬人次出入境。本文將持續更新聖誕節及新年假期出入境人次。
1. 本港市民出入境人次
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2. 香港市民北上及內地旅客南下人次比較
3. 港人北上及內地旅客南下人數相差值
4. 各管制站/口岸港人出入境人次
5. 內地旅客經各管制站/口岸南下訪港人次
▼10月1日 大批市民遊客尖沙咀看國慶煙花匯演▼
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6. 內地以外地區旅客每日訪港人次
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