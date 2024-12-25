聖誕節+新年假期│平安夜全日99萬人次出入境　出入境人次每日更新

撰文：數因斯坦
出版：更新：

【聖誕節 / 長假 / 北上 / 旅遊 / 出入境】聖誕佳節，大批港人北上或到外地旅遊，據入境處統計，平安夜（24日）全日有99.3萬人次出入境，當中出境港人達47.7萬人次，是10月11日重陽節假期以來最多一天。

入境處早前預計，今年聖誕節及元旦假期期間約有1,307萬人次香港居民及訪客經各管制站進出香港，當中預計約有1,106萬人次經各陸路邊境管制站進出香港。

當局預料陸路出境高峰期為12月25日，出境人次約59.5萬，而入境高峰是12月29日，入境人次約62.6萬。羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站料會非常繁忙，預計假期期間每日平均分別約23.5萬、20.3萬及13.1萬人次出入境。本文將持續更新聖誕節及新年假期出入境人次。

預料聖誕節假期將有大批市民趁假期北上或到外地旅遊，同時也會有不少外地旅客訪港歡度佳節。（資料圖片/廖雁雄攝）

1. 本港市民出入境人次

+3

2. 香港市民北上及內地旅客南下人次比較

3. 港人北上及內地旅客南下人數相差值

4. 各管制站/口岸港人出入境人次

5. 內地旅客經各管制站/口岸南下訪港人次

▼10月1日　大批市民遊客尖沙咀看國慶煙花匯演▼

+22

6. 內地以外地區旅客每日訪港人次

+21
IG吸金榜│靚媽撼贏鏡仔奪榜首　MIRROR僅1人登三甲　他勁過AL姜濤Taylor Swift演唱會經濟效益勁　巡演城市餐飲住宿消費升咁多！樂翠臺億元維修惹關注　逾2萬幢住宅夠期驗樓 曾有屋苑每戶夾百萬
01研數所
北上消費
內地旅客
入境處