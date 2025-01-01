蛇年農曆新年│入境處預計867萬人次出入境 周末機場現外遊人潮
撰文：數因斯坦
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【農曆新年2025 / 蛇年 / 春節 / 出入境】蛇年農曆新年，入境事務處預計，1月28日至2月4日（年廿九至年初七）內地春節黃金周期間，將有約867萬人次經各管制站進出香港，其中約734萬人次會經陸路邊境管制站進出香港。
入境處指，陸路出境高峰期預計為1月31日年初三，出境人次約567,000，入境高峰期為2月2日年初五，入境人次約640,000。1月30日年初二和翌日年初三會有較多旅客出境，年初五下午時段會有較多旅客入境，建議旅客可瀏覽入境處網頁查看各邊境管制站繁忙時間，並預早計劃行程。
剛過去的周末（1月25至26日），機場率先出現外遊人潮，兩天合計逾10.6萬人次港經機場出境，其中1月25日周六機場離境入閘口更大打蛇餅。
1. 本港市民出入境人次
2. 各管制站/口岸港人出入境人次
3. 香港市民北上及內地旅客南下人次比較
▼2025年1月1日元旦 跨年倒數煙花匯演▼
+8
4. 港人北上及內地旅客南下人數相差值
▼2025年1月1日元旦 內地旅客趕東鐵尾班車羅湖口岸通關▼
+15
5. 內地旅客經各管制站/口岸南下訪港人次
▼10月1日 大批市民遊客尖沙咀看國慶煙花匯演▼
6. 內地以外地區旅客每日訪港人次
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