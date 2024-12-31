濟州航空波音737-800失事│同機種全球逾4400架　附10大最安全機型

韓國濟州航空一架客機於2024年12月29日降落韓國務安機場時發生嚴重事故，造成179人死亡，僅2人生還。涉事飛機型號為波音737-800，屬常用機型，現時全球有近200間航空公司使用，現役客機達4,400架，佔全球客機總數15%。據外媒統計，該機型於1997年首飛，從2006年起至今18年間，於全球範圍累計發生26宗事故，包括10宗致命事故（註：未計濟州航空事故）。

據航空安全評級網站Airline Ratings統計顯示，737-800所屬機型系列的致命事故比率，為每百萬次飛行0.08宗；而波音客機中，致命事故比率最高的是737 MAX，每百萬次飛行有1.48宗致命事故。至於哪些機型較安全、事故率最低呢？數據還顯示，有8種飛機型號至今未曾錄得任何死亡事故，即看安全機型排名。



民航飛機不同機型系列意外率

據Airline Ratings統計，由1959至2022年間，錄得最高致命飛機全毁事故率（Rate of hull loss with fatalities，下稱致命事故率）是首飛於1967年的福克F28系列，累計錄得21宗致命事故，每百萬次飛行致命事故率2.2宗。

韓國濟洲航空一航班12月29日在務安機場墜毀。（Yonhap via REUTERS）

其次是空中巴士A310系列，這組首飛於1982年的機型累計錄得9宗致命事故，致命事故率為每百萬次飛行1.9宗。致命事故率第三位是首飛於1990年的麥道MD-11，曾錄5宗致命事故，致命事故率為每百萬次飛行1.61宗（註：該公司於1997年被波音收購，另外亦有資料指此機型現時只用作貨機）。

10大最安全民航飛機型號系列

至於哪些機型最安全？Airline Ratings列出十大安全機型系列（細分至不同版本型號），即未曾發生致命意外或客機全毁事故的機型，包括有：

波音717

波音777-300ER/200LR

空中巴士A380**

波音787

空中巴士A350**

波音747-8**

空中巴士A320/321neo

空中巴士A220**

龐巴迪700/900/1000**

空中巴士A340

**表示該機型/系列累計飛行次數少於100萬次。另外，Airline Ratings指A320neo系列的兩次致命事故為地面碰撞事故，因此相關數據未納入最安全機型的統計之中。



空中巴士A340是最安全機型系列之一，圖為已退役A340飛機。（國泰航空網站）

民航飛機意外率持續下降

事實上，隨著飛機性能及安全標準提升，民航飛機（Commercial flights）的致命意外率已持續下降。據統計網站Our World in Data所整理的數據，民航飛機致命事故率由1970年每百萬次飛行6.46宗，下降至2021年的每百萬次飛行0.46宗，降幅達93%。