定期存款利率2025│低門檻港元定存利率高達3.7厘+比較各銀行優惠

【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】近期部份本地銀行調高港元定期存款年利率，以下整理各行3個月、6個月、12個月定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（除個別註明外，圖表中利率均按存款額10萬元計）！



（資料更新至1月17日，圖表中僅列出3個月、6個月、12個月存款期，一般客戶以10萬元新資金開立的定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率）



星展、招商永隆、天星銀行調高定期存款年利率

星展銀行將3個月定存年利率調高至3.5厘。招商永隆將12個月定存年利率調高至3.15厘。天星銀行將12個月定存年利率調高至3.2厘。（註：與1月9日比較）

港元3個月定期存款利率2024

現時3個月定期存款年利率達3厘或以上（註：起存額10萬元新資金或以下，下同）的銀行包括：中信銀行(國際)、WeLab、Livi Bank、富融銀行、PAObank、星展銀行、工銀亞洲、恒生銀行、招商永隆、創興銀行、滙豐銀行、渣打銀行、天星銀行、大眾銀行等。

港元6個月定期存款利率2024

6個月定存方面，年利率高達3厘或以上的銀行包括PAObank、富融銀行、Livi Bank、招商永隆、恒生銀行、渣打銀行、工銀亞洲、天星銀行、星展銀行、WeLab等。

港元12個月定期存款利率2024

以港幣10萬元本金計，12個月定存年利率達3厘或以上的銀行包括有：富融銀行、PAObank、Livi Bank、天星銀行、招商永隆、ZA Bank、WeLab等。