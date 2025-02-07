定期存款利率2025│低門檻港元定存利率高達8厘+比較各銀行優惠

【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】近期本地銀行定存利率趨降，但也有部份銀行調高港元定期存款年利率，更有個別銀行推出8厘定存優惠利率！以下整理各行3個月、6個月、12個月定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（除個別註明外，圖表中利率均按存款額10萬元計）！



（資料更新至2月7日，圖表中僅列出3個月、6個月、12個月存款期，一般客戶以10萬元新資金開立的定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率）



PAObank推8厘港元定期存款優惠

由2025年2月6日至28日，PAObank新客戶開立1個月港幣定期存款﹐竹存款首88,000元可享8厘定期存款年利率，包括基本利率及額外利率，額外利率的利息將以現金回贈方式存入合資格客戶（需符合4項條件）的儲蓄賬戶。

星展、大眾調高定期存款年利率

星展銀行將6個月定存年利率調高至3.25厘。大眾銀行6個月定存年利率調高至3.05厘。（註：與1月17日比較）

港元3個月定期存款利率2025

現時3個月定期存款年利率達3厘或以上（註：起存額10萬元新資金或以下，下同）的銀行包括：中信銀行(國際)、富融銀行、WeLab、工銀亞洲、招商永隆、AObank、星展銀行、Livi Bank、大眾銀行、恒生銀行、渣打銀行、創興銀行、滙豐銀行、天星銀行等。

港元6個月定期存款利率2025

6個月定存方面，年利率高達3厘或以上的銀行包括PAObank、富融銀行、星展銀行、Livi Bank、招商永隆、恒生銀行、渣打銀行、工銀亞洲、大眾銀行、天星銀行、WeLab等。

港元12個月定期存款利率2025

以港幣10萬元本金計，12個月定存年利率達3厘或以上的銀行包括有：富融銀行、PAObank、天星銀行、招商永隆、ZA Bank、WeLab等。