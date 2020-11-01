美國大選｜各地餅店售特朗普拜登曲奇測戰果　銷量揭呢位會贏？

【美國大選民調2020／另類民調／曲奇預測選舉結果】美國大選日將於下周二（11月3日）舉行，多項全國民調均顯示前副總統兼民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）支持度領先競逐連任的共和黨參選人特朗普（Donald Trump）。 除靠傳統民調外，美國各地都有餅店舉行另類民間「曲奇民調」，透過售賣印有候選人名字的曲奇予民眾，按銷量預測誰人當選。在這場曲奇大戰中，特朗普在5間餅店的銷量均擊敗拜登，與主流民調結果截然不同。

美國各地餅店舉行「曲奇民調」▼▼▼

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美國5間餅店特朗普及拜登曲奇銷量▼▼▼

美國俄亥俄、德克薩斯及賓夕法尼亞州均有餅店出售特朗普及拜登曲奇，每塊售價介乎2.45至4.99美元（約19至39港元）不等。

其中俄亥俄州辛辛那堤的Busken Bakery製作總統候選人曲奇已逾30年，店主更聲稱自1984年起已準確預測大選結果，現時已售出17,555塊特朗普曲奇，比拜登曲奇多4,621塊。

Busken Bakery 總統選舉曲奇銷量走勢▼▼▼

至於位於今屆選舉的關鍵戰場賓夕凡尼亞州，當地的Lochel's Bakery特朗普曲奇銷量比拜登多逾1.9萬塊，該店於2016年大選準確預測特朗普勝出。負責人更透露，由於太受歡迎需推出「限買令」，每人每次只能買6塊。

最後提提大家，曲奇銷量預測大選勝出者並非嚴謹的統計方法僅供參考，因為同一顧客可以重複光顧而每次可購買多塊，又或者顧客購買曲奇並非為了支持某候選人而是想吃掉自己討厭的候選人等，銷售量未必準確反映選民真正想法。

同場加映：特朗普/拜登支持者支持原因逐項睇▼▼▼