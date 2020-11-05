美國大選2020｜特朗普vs拜登神預測？5大古怪預測法都指同1人勝選

【美國大選2020結果／特朗普Donald Trump／拜登Joe Biden】美國總統大選形勢非常激烈，暫時推算由拜登領先，但最終仍可能轉到「法律」戰場，未到最後一刻都難言鹿死誰手。當大家緊張之際，不少美國坊間古怪稀奇預測方法卻都指向同一人勝出，最終結果又會否如「預測」所願？

先講講傳統大選前民調。其實民主黨總統候選人拜登在全國民調上，一直領先特朗普，不論根據美國選情網站270toWin、RealClearPolitics等大選地圖、《金融時報》按照民調的各州分類，以及《經濟學人》企圖預測大選勝負或然率的複雜模型，拜登都呈現出幾乎「躺着贏」形勢。

270toWin 11月2日民調結果：

RealClearPolitics 11月3日民調結果：

5個坊間神預測都指向同一人？

雖然目前仍未有美國大選選舉結果，惟按推算拜登暫時取得較多選舉人票，差不多達到270票當選門檻，走勢似乎按照民調預期發展。

而坊間亦有不少美國總統大選神奇古怪預測方法，更甚者，5個方法都恰巧地指向同一個人，究竟「他」是否才是「真命天子」呢？

先看看各預測法及誰人勝出▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

坊間第一種預測方法：曲奇餅銷量預測

Busken Bakery店主聲稱自1984年起，已透過曲奇銷量準確預測大選結果。（fb專頁「Busken Bakery」圖片）

美國俄亥俄、德克薩斯及賓夕法尼亞州均有餅店出售特朗普及拜登曲奇，每塊售價2.45至4.99美元（19至39港元），以銷量預測走勢。

美國各地餅店舉行「曲奇民調」▼▼▼

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美國5間餅店特朗普及拜登曲奇銷量▼▼▼

Busken Bakery 總統選舉曲奇銷量走勢▼▼▼

結果預測，特朗普會勝出。

坊間第二種預測方法：華盛頓美式足球隊主場戰果

有指如果Washington Football Team（華盛頓美式足球隊）在美國大選前贏了最後一場主場比賽，那現任政黨會繼續執政，而今次Washington Football Team於10月25日舉行、大選前最後一場比賽中以25:3大勝對手，即「預測」特朗普會勝出。

（Washington Football Team網站）

坊間第三種預測方法：身高預測

坊間有人以身高預視選舉結果，而特朗普和拜登身高分別如下。

特朗普和拜登身高（點小圖放大看）▼▼▼

未知今次美國大選結果，會否與候選人身高吻合。

坊間第四種預測方法：大選前搜尋量

現今網絡世代，「Google」搜尋量亦會反映各候選人關注度，但究竟搜尋量多的人，是否會勝選呢？

先看看大選前特朗普及拜登搜尋量對比▼▼▼

坊間第五種預測方法：萬聖節面具銷量

由於萬聖節臨近選舉日，因此有人以總統候選人面具銷量預測誰會贏得大選。而過去多屆面具銷量都符合最終選舉結果的商店Johnnie Brock’s Dungeon，今年特朗普及拜登面具銷售佔比分別如下（點小圖放大看）：

按預測，會是特朗普勝出。

當然，以上預測方法只供參考，結果如看還要視乎美國大選最終點票。