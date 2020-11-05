美國大選｜拜登可望逆轉勝入主白宮？搖擺州郵寄選票比例成關鍵

【美國大選2020／特朗普／拜登】美國大選投票已結束，各州正陸續點票，競逐連任的總統特朗普原於賓夕法尼亞、密歇根及威斯康星州等關鍵州份領先，惟優勢其後逐漸消失，特朗普更入稟要求暫停或重新點票。為何民主黨總統候選人拜登選情會反超前？以下圖表將一一解答。

賓夕法尼亞、密歇根及威斯康星州總投票人數▼▼▼（圖表）

據《紐約時報》報道，賓夕法尼亞州的總投票人數多達716萬，比密歇根及威斯康星州多161萬及383萬票，選票之多致賓州目前仍未完成點票。

今年由於爆發新冠肺炎疫情，在大選日前有超過9,800萬美國人提前郵寄或親身到票站投票，達到2016年大選總投票量的71.7%。數據顯示，密歇根州的郵寄票數比非郵寄票數多2.34%，而賓州及威斯康星州的郵寄票數均佔非郵寄票數約一半。

美國有線新聞網絡（CNN）報道指出，賓州及威斯康星州法例均禁止提前點票，而密歇根州則允許於11月2日處理郵寄投票但不可先作點算，因此公布點票結果比其他州份滯後，拜登得票後來居上反映郵寄選票中支持拜登的人比特朗普更多。而佛羅里達州在大選日前幾週就開始點票，因此能迅速公布特朗普於該州勝出。

美國各州選舉法例不一，有28個州規定郵寄選票需於投票日或之前寄到當局，不過亦有23個州以郵戳日期計算，只要郵戳日期為投票日或之前都會當作有效選票，當中包括賓州，因此郵寄選票有機會令點票結果逆轉。