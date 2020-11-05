肥媽丈夫病逝｜肺腺癌5大成因症狀！主婦高危　肺癌年殺數千港人

【肥媽丈夫病逝／肺腺癌成因／症狀／預防方法】藝人肥媽（Maria Cordero）丈夫Rick患有末期肺腺癌，至今日（11月5日）凌晨不敵病魔離世。肺腺癌是肺癌一種，而肺癌是本港頭號症殺手，每年有4,000至5,000多宗新症，當中七成是肺腺癌，常吸油煙的家庭主婦更是高危。

現年66歲的藝人肥媽（Maria Cordero），凌晨於社交網站公布其丈夫Rick死訊，留言：「My love my man RIP .see you in heaven，親愛的老公安息。」Rick是肥媽與第二位丈夫，在1999年結婚，惟Rick於2017年確診患上末期肺腺癌，至今凌晨終不治。

肥媽與葡籍丈夫Rick恩愛21年。（Facebook照片）

回顧肥媽與Rick恩愛片段▼▼▼

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肥媽曾有兩段婚姻 慘遭前夫家暴兼出軌女傭：你掙錢養家好巴閉？

肥媽丈夫死訊亦令網民關注「肺腺癌」問題，究竟「肺腺癌」是什麼？又有什麼成因、症狀要注意？

「肺腺癌」是什麼？

肺腺癌是肺癌的一種，屬於非小細胞癌，腫瘤擴大較慢，診斷出來時往往已是晚期。而肺癌（Lung cancer）是本港第1號「癌症殺手」（致命癌症首位），男性女性都有機會患上。根據衛生署資料，肺癌是本港男性中第2位最常見癌症，女性方面則是第3位最常見癌症。

香港每年新症、發病率及死亡率

在2017年錄得的肺癌新症共有5178宗，男性有3247宗，女性有1931宗，男女患者比例約1.7比1，大部分患者是50歲以上人士。按性別劃分，每10萬人口計算粗發病率分別為男性的95.7及女性的48.3；而按每10萬標準人口計算的年齡標準化發病率，則分別為男性48.6及女性26。

2008至2017年按年齡劃分新肺癌患者數字：

2008至2017年按年齡劃分肺癌病症數目佔比：

2008至2017年按年齡劃分發病率：

死亡率方面，在2018年，共有3853人死於肺癌，佔癌症死亡人數26.4%。按性別劃分每10萬人口計算的肺癌粗死亡率，分別為男性的74及女性的32.9；按每10萬標準人口計算的年齡標準化死亡率，則分別為男性35.6及女性15.6。

2008至2017年肺癌死亡率：

而根據世界衛生組織（WHO，World Health Organization）調查，2012年世界各國因肺癌死亡人數最多，總計159萬人，原因之一是肺癌早期非常難診斷，約40%肺癌病患在病情持續惡化後才被確診為肺癌，且當中三分之一患者確診時已是癌症第三期。

作為肺癌中佔比最多的肺腺癌，究竟肺腺癌有什麼成因、症狀？哪些是高危人士？又要如何預防？以下一一解答。

肺腺癌成因、症狀及預防方法

肺腺癌症狀容易被忽略而延誤治療時機，如果有長期咳嗽、胸悶等症狀就要留神，而常吸油煙的家庭主婦，更是高危群組。

「肺腺癌」5大成因＋6高危群組▼▼▼

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「肺腺癌」4大症狀＋預防方法▼▼▼