人大DQ｜DQ搜尋熱度比民主派總辭更高　呢位議員無被DQ但成焦點

【人大／DQ／民主派總辭】特區政府昨（11日）根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。15名民主派議員同日隨即宣布總辭，醫學界議員陳沛然及熱血公民鄭松泰則宣布留守議會。 《香港01》整合較多反建制網民留言的連登討論區，以及較多親建制網民留言的香港討論區帖文，發現兩邊網民都熱烈討論總辭，但取態各有不同。

先睇各界回應人大DQ4名立法會議員決定▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

根據Google Trends數據，昨午約1時人大常委會通過DQ草案，「DQ」搜尋量飆升，搜尋熱度比「人大」及「民主派 總辭」更高，在相關搜尋中，鄭松泰、楊岳橋及郭榮鏗都成為網民熱搜對象。

「人大」、「DQ」及「民主派 總辭」相關人氣搜尋▼▼▼

連登討論區帖文與「總辭」相關熱門討論詞▼▼▼

連登討論區其中一則較多人發言的帖文「民主派宣布即時總辭！！！」中，「泛民」為最熱門討論詞，出現88次，「總辭」、「熱狗」及「DQ」則分別出現50、40及36次。不少網民批評泛民早於2016年梁頌恆和游蕙禎被褫奪立法會議員資格，以及數月前討論是否留任議會時應集體辭職，不少人亦關注熱血公民鄭松泰未有隨泛民總辭。

香港討論區帖文與「總辭」相關熱門討論詞▼▼▼

至於香港討論區，其中一則較多人發言的帖文「特區政府宣布楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，即時喪失立法會議員資格」中，「總辭」為最熱門討論詞，出現421次，不少網民支持民主派總辭，指「唔好走數」，對於4名議員被DQ亦表示「恭喜」（出現25次），同時不少人均以拍手、舉姆指等符號表態。