幼稚園停課｜上呼吸道感染學校名單、6大病徵！增至近2000人中招

【上呼吸道感染／學校名單／幼稚園停課／病徵／流感】新冠肺炎疫情未止，多間幼稚園、幼兒中心及小學又爆發上呼吸道感染，政府宣布幼稚園及幼兒中心本周六起暫停面授課堂14日。上呼吸道感染其實即是「傷風感冒」，當中以流感較受關注，每年都有百多至數百宗死亡個案，亦有多宗兒童嚴重個案，不容忽視。究竟上呼吸道感染有什麼病徵？要如何預防及治療？

截至昨日（11月12日）下午5時，衞生防護中心共接獲179間學校或院舍爆發上呼吸道感染個案，涉及1,930人，當中包括觀塘迦南幼稚園（麗港城）及九龍城民生書院小學等。

爆發上呼吸道感染學校名單＋受影響學童數目（不斷更新）▼▼▼

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由於情況令人關注，上呼吸道感染於Google Trends搜尋量亦急升。究竟上呼吸道感染是什麼？有什麼病徵症狀？又如何預防及治療？

上呼吸道感染是什麼？

上呼吸道感染即是「傷風感冒」，泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨和聲帶部位受到感染，此類感染主要由病毒引起，如傷風和流行性感冒（流感），當中以流感較受關注。

要做足措施預防。（資料圖片）

以冬季流感高峰期為例，流感每年都會導致百多至數百港人死亡，當中2019年的冬季流感高峰期（2018年12月30日開始一周至2019年4月6日一周），就有601宗與流感相關而需入住深切治療部或死亡的成人個案，包括356人死亡；同期亦有24宗兒童（18歲以下）嚴重個案，1人死亡。

而在2020年冬季流感高峰期（1月5日開始一周至2月8日一周止），有 182宗與流感相關而需入住深切治療部或死亡的成人個案，包括113人死亡；兒童嚴重個案則有6宗，無死亡個案。值得注意的是，自10月10日起，私家醫生診所流感求診比率持續上升。

2020年由普通科門診及私家醫生診所呈報的流感病類每周求診比率：

「上呼吸道感染」6大病徵＋預防、治療方法

「上呼吸道感染」爆發後果嚴重，如是流感就要更加小心！如果出現突然頭痛、流鼻水等以下6個症狀，就要留神，而抗生素更加不要亂用！

上呼吸道感染高危群組▼▼▼

上呼吸道感染6大病徵+預防治療方法▼▼▼

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上呼吸道感染勿亂用抗生素

一旦有上呼吸道感染、感冒，有人會自行使用抗生素或要求醫生處方抗生素，但其實不可取，事關大部份上呼吸道感染都由病毒引起，而抗生素只能用作治療細菌感染，不恰當使用抗生素更是有害，除有機會出現不必要藥物副作用，亦會殺死身體內正常細菌，增加感染耐藥性細菌風險，令治療變得困難、昂貴，費時失事。