年尾交通意外更加多？數據解說坊間說法啱定錯　分析致命意外數字

【年尾／交通意外／車禍／數字】年尾就會容易發生致命的交通意外嗎？相關說法在坊間不時流傳。《香港01》整合近5年的運輸署交通意外數字，發現交通意外的高峰期並非位於年尾，不同月份發生致命交通意外數目相若。

近日發生多宗嚴重的交通意外，令更多人相信「每逢年尾車禍特別多」的說法。（Getty Images）

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坊間不時有「每逢年尾車禍特別多」的說法，近日發生多宗涉及人命的嚴重交通意外後，就令人更加傾向相信這句話。不過現實是否與傳言一樣，就可以用數據解說。

運輸署有與香港交通意外相關的統計數字，以下為2015至2019年間按月及以嚴重程度劃分的交通意外數字 ▼ ▼ ▼

註） 致命意外 : 在意外中有1位或多位人士於發生意外後30日內死亡。 嚴重意外 : 在意外中有1位或多位受傷人士因意外而留醫超過12小時。 輕微意外 : 在意外中只涉及1位或多位受傷人士，他們如需要留醫，均不超過12小時。

由於坊間說法的「年尾」意思是農曆新年前的年關，所以年尾將定義為每年1月。根據上述圖片，年尾的整體交通意外數字較多的說法雖然成立，但該數字不一定是同年高峰，而每年2月均是整體交通意外數字的低點。

統計的5年內平均每月發生9宗致命意外，每年1月的致命意外數字與平均值相約之餘，亦非同年高峰，不存在明顯趨勢，未能完全證實坊間說法。值得一提的是，統計期內嚴重意外數字有明顯下降趨勢，由2015年的平均每月209宗下跌至2019年的153宗。至於輕微意外的趨勢則因為發生次數較高，與整體趨勢相若。