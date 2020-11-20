TVB台慶完敗暖男爸爸？勁過謝嘉怡何依婷！最多人搜女星竟然是她

【台慶／TVB台慶／暖男爸爸結局篇／ViuTV／萬千星輝賀台慶2020】無綫電視（TVB）一年一度的萬千星輝賀台慶昨日（11月19日）舉行，但同期ViuTV劇集《暖男爸爸》踏入結局篇亦走勢強勁。究竟哪一邊較受網民關注呢？另外，TVB台慶竟然帶動了這位女星人氣搜尋急升？

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萬千星輝2020｜紅地氈女星逐個睇 江嘉敏性感現身蔡思貝另類搶鏡

TVB早前公布數據，指黃金時段（晚上7時至11時）收視大幅拋離ViuTV，但Google Trends數據顯示的，竟然又是另一回事？

《香港01》翻查Google Trends數據，昨日（11月19日）晚上6時後「台慶」及「TVB台慶」搜尋熱度都明顯上升，至晚上8時30分正式播出後達到高峰。惟當ViuTV話題劇集《暖男爸爸》播出後，「台慶」及「TVB台慶」搜尋熱度隨即被「暖男爸爸」超越，可見在Google搜尋熱度上，「暖男爸爸」完勝「台慶」及「TVB台慶」。

（《暖男爸爸》畫面）

TVB台慶最多人搜尋女星竟然是她？

每年TVB台慶，出席的明星及他們的戰衣往往成焦點，而今次「突圍而出」、在相關搜尋「人氣竄升」中飆升最多的，大家估到是哪一個嗎？

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李佳芯▼▼▼

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