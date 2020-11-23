確診5000元津貼｜黃藍網民都炮轟政府鼓勵中招　陳肇始這樣回應…

【$5000津貼／新冠肺炎】本港新冠肺炎疫情第4波爆發，食物及衛生局長陳肇始昨日（22日）表示，政府會為本地感染確診的市民提供一筆過5,000元津貼，引發熱議。《香港01》翻查網上討論區多個帖文，發現黃藍陣營網民竟然都批評相關做法。

《香港01》分別從較多非建制支持者的連登討論區和較多建制支持者的香港討論區，各整合2個帖文留言作分析，發現不同陣營網民大部份都不滿政府向確診者派發5,000元的做法，質疑是「鼓勵中招」；亦有網民認為政府原意好，惟政策上像鼓勵市民確診。

先看看網民究竟鬧什麼▼▼▼

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其中在香港討論區帖文，出現「白痴（66次）」、「onX（27次）」、「低能（14次）」、「廢官（12次）」等負面字眼的次數，比連登討論區帖文還要多。至於連登討論區，網民留言也出現類似的字眼，以及「嬲嬲」表情符號等表達不滿。

連登討論區帖文與「5000元津貼」相關熱門討論詞：

香港討論區帖文與「5000元津貼」相關熱門討論詞：

除了網民，向本地確診者派發5000元津貼的安排，也引來不少政界人士質疑▼▼▼

而陳肇始今早（11月23日）出席港台節目時被問到相關爭議，她說相信政府內部和勞工及福利局會聽到有關聲音和不同意見，由勞福局研究是否全部人派發。

陳肇始又說，計劃出發點是接獲市民意見，擔心確診後影響生計，重申勞福局已聽到市民對計劃的聲音。