施政報告｜林鄭宣讀報告逾兩小時　討論區網民最關注邊一部分？

【施政報告2020／林鄭月娥】特首林鄭月娥今早（25日）到立法會發表任內第四份《施政報告》，歷時逾2小時。報告內容包括協助青年到粵港澳大灣區就業、延長港鐵車費八折優惠3個月至2021年3月等200多項措施。 林鄭宣讀《施政報告》期間，連登討論區網民亦同步熱烈討論報告內容。《香港01》整合留言，發現宣讀初段時的討論熱度最高，網民較關注政治議題。

先睇網民留言▼▼▼

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林鄭月娥宣讀《施政報告》歷時2小時15分鐘，《香港01》比對林鄭宣讀各部份時間以及連登討論區發文數量。數據顯示，連登討論區網民於初段的討論熱度最高，其後熱度逐漸下降。特別是當林鄭提到《港區國安法》及政制及內地事務局將提出修訂條例草案，完善立法會選舉制度及安排時，留言量達至高峰，4分鐘內同樣有98個留言。

林鄭月娥發表任內第四份《施政報告》▼▼▼

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連登討論區帖文與「施政報告」相關熱門討論詞▼▼▼

連登討論區有不少網民留言的一則帖文中，「香港」成最熱門討論詞，出現188次，「中央」、「大灣區」、「基本法」亦被提到114、55及42次。不少網民認為整份《施政報告》重心偏向粵港澳大灣區政策，其他政策卻無實際內容。

本港近日新冠肺炎疫情反彈，不少人關注確診個案數字。《香港01》亦整合Google搜尋數據，發現今早11時林鄭月娥發表《施政報告》前，「確診」一詞的搜尋熱度與「施政報告」相若，不過當林鄭月娥11時開始宣讀報告後，「施政報告」搜尋熱度隨即飆升，熱度一直高於「確診」。