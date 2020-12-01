香港愛滋病人竟去到呢個數！呢個地方最多　11大症狀頭痛要留神

【HIV／AIDS／愛滋病／症狀／世界愛滋病日／性知識】12月1日是世界愛滋病日，旨在提高公眾對愛滋病的關注。《香港01》翻查衛生署衛生防護中心數據，原來香港累計有數以萬計愛滋病病毒感染者，全球感染者更數以千萬人計，不容忽視。 究竟愛滋病病毒感染有什麼症狀前兆？針灸、做美容竟然都有機會感染？共用馬桶、聊天又是否會被感染？以下一一解答。

（資料圖片）

愛滋病毒及愛滋病是什麼？

愛滋病毒（Human Immunodeficiency Virus， HIV）是人類免疫缺乏病毒，雖然感染愛滋病毒不等同患愛滋病，但根據香港衛生防護中心，如愛滋病毒感染者沒有接受治療，約半數會在10年內發病為愛滋病患者。

《香港01》翻查聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）數據，2019年全球有超過3800萬人感染了愛滋病毒，當中以南非情況最嚴重，有750萬名感染者，其次是莫桑比克（Mozambique），有220萬名感染者。

截止2020年6月30日2600萬名愛滋病毒感染者正接受治療，其中南非有500多萬名感染者正接受治療，中國內地亦有超過90萬名感染者正接受治療。

香港有逾萬名愛滋病毒感染者

至於香港，情況亦不容忽視。根據香港愛滋病基金會，截止2020年9月30日，本港累計有10,675名愛滋病毒感染者，愛滋病患者則有2208人，主要經同性或異性性接觸傳染，感染者及患者均以男性較多。

愛滋病毒感染11大症狀、傳播途徑及預防方法

目前感染愛滋病毒無法治癒，惟若及早治療，可預防愛滋病及由病毒引致的併發症，改善生活質素及延長生命。究竟感染愛滋病毒有什麼症狀前兆？共用馬桶、聊天是否會被感染？另外，原來針灸、做美容都有機會感染？如果有發燒、頭痛、喉嚨痛等類似感冒症狀，就要加倍留神了。

愛滋病毒感染11大症狀▼▼▼

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愛滋病毒傳染途徑＋7大疑問 共用馬桶、做美容會否感染？▼▼▼

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以上資料來自：愛滋病聯合規劃署、衛生防護中心、香港愛滋病基金會、台灣衛生福利部疾病管制署

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