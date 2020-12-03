又凍啲！天文台再調低周五周六氣溫！多區僅11、12度　你嗰區幾凍

【天文台天氣氣溫／寒冷／禦寒保暖Tips／今個冬季真太冷？】天文台今早再調低周五（12月4日）氣溫預測，與周六（12月5日）一樣由最低15度調低至14度。《香港01》翻查天文台分區數據，多個區預測氣溫都有下調，預料本港周六分區氣溫會跌至最低氣溫11度，多區亦只有12度。不過大家保暖時亦有多個地方要留意，例如避免喝酒、慎用暖爐暖包等，以免得不償失。

另外，天文台預料，香港今個冬季氣溫「正常至偏低」的機會較高。