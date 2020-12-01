天文台料今個冬天或較凍！周末多區跌至11、12度　即睇你嗰區幾凍

【天文台天氣氣溫／寒冷／禦寒保暖Tips／今個冬季真太冷？】「冷得我騰騰震…」近日天氣明顯轉冷，而受東北季候風補充影響，接近周末氣溫會再下降，天文台亦預料，香港今個冬季氣溫「正常至偏低」的機會較高。

《香港01》翻查天文台分區數據，預料本港周六（12月5日）會跌至最低氣溫11度，多區亦只有12度。不過大家保暖時亦有多個地方要留意，例如避免喝酒、慎用暖爐暖包等，以免得不償失。