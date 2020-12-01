天文台料今個冬天或較凍！周末多區跌至11、12度　即睇你嗰區幾凍

撰文：李積飛
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【天文台天氣氣溫／寒冷／禦寒保暖Tips／今個冬季真太冷？】「冷得我騰騰震…」近日天氣明顯轉冷，而受東北季候風補充影響，接近周末氣溫會再下降，天文台亦預料，香港今個冬季氣溫「正常至偏低」的機會較高。
《香港01》翻查天文台分區數據，預料本港周六（12月5日）會跌至最低氣溫11度，多區亦只有12度。不過大家保暖時亦有多個地方要留意，例如避免喝酒、慎用暖爐暖包等，以免得不償失。
踏入冬季本港天氣轉冷，預料今日（12月1日）最低氣溫只有17度。先看看今日（1日）各區氣溫及變化。
各區周末預測氣溫
寒冷天氣估計會持續多天。天文台表示，受一股東北季候風補充影響，接近周末氣溫下降，新界早晚相當清涼。
《香港01》翻查天文台分區數據，本港多區會在周六（12月5日）早上6時至7時跌至本周最低氣溫，多區更只有11、12度，非常寒冷。
即睇你嗰區周六早上有幾凍！邊個區得11度？▼▼▼
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寒冷天氣下，大家緊記做好保暖，以下8招大家要留意，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意！
禦寒保暖8大Tips▼▼▼
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今個冬天比較冷？
天文台亦於Facebook指出，預料受發展中的拉尼娜及較強東北季候風影響，香港今個冬季（12月至2月）氣溫「正常至偏低」的機會較高，看來今年要準備好厚衣了。