強積金5月人均勁蝕呢個數！即睇邊種基金最差　6情況可提早提取

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-06-01 11:06

先看強積金2020年投資回報▼▼▼

再看每月強積金人均回報▼▼▼

新冠肺炎疫情為環球股市帶來不明朗因素。強積金顧問公司駿隆集團最新數據指出，單計2020年5月強積金，人均蝕1168元，2021年年初至今則賺8583元。

至於哪種基金表現最好，以下圖表一一話你知▼▼▼

另外，截至2020年12月底，強積金總資產值約11,400億元，扣除費用及收費後，錄得約4,100億元淨投資回報，2020年年度淨回報為11.7%；而自制度在2000年實施以來的年率化回報為4.8%，較2019年增加0.7個百分點，亦高於同期通脹率1.8%。

人均累算權益超過24萬元？

打工仔供強積金動輒數十年，究竟強積金回報是否真能應付退休所需？財經事務及庫務局指出，截至2020年11月30日約有4,459,000人參與強積金計劃，平均累算權益款額為24.6萬元，而整體的投資回報而言，自2000年12月成立至2020年11月，扣除收費及開支後，強積金年率化回報4.5%，高於同期1.8%通脹率。

提早提取強積金？

根據積金局，若有以下6種情況，可在65歲前提早提取累算權益，包括：

1)提早退休：

必須年滿60歲並已終止所有受僱及自僱工作，並作出法定聲明指無意再次受僱或自僱。

2)永久離開香港：

須聲明已經或將會離開香港，往其他地方居住，而無意作為永久性居民返回香港工作或再定居，並提供令受託人信納你已獲准在香港以外某地方居住的證明。

3) 完全喪失行為能力：

如永久不適合執行你完全喪失行為能力前最後一份工作的特定種類的工作，可提早提取權益。須提供由註冊醫生或註冊中醫發出的醫學證明書。

4) 罹患末期疾病：

如患有相當可能令你預期壽命減至12個月或以下的任何疾病，可提早提取權益。須提供由註冊醫生或註冊中醫發出的醫學證明書。

5) 小額結餘：

須只在一個強積金計劃內結餘不超過5000元，且沒有結餘在其他強積金計劃內，而你提出申請提取強積金的日期距離最後一個供款日至少12個月。你亦須聲明你日後無意受僱或自僱。

6) 死亡：

已故成員的強積金是成員遺產的一部份，因此必須由計劃成員的遺產代理人或遺產管理官提出申索。