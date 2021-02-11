初七起入食肆堂食要用「安心出行」　即睇手機程式排名評價

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政府昨午（10日）宣布，若疫情沒有重大變化，年初七（18日）起，可讓食肆恢復晚市堂食至晚上10時，並容許美容院、健身中心、遊樂場所等有條件復業，顧客進入上述場所須使用「安心出行」記錄行蹤或登記個人資料。

政府上周三（3日）已宣布要求進入所有政府大樓或辦公室的公務員及市民使用「安心出行」或登記個人資料。根據Sensor Tower數據，「安心出行」在蘋果iOS App Store的所有分類熱門排名隨即上升，一直居於前列。昨日政府公布新安排後「安心出行」即成為最熱門手機App。

「安心出行」於Google Play及華為AppGallery亦有上架，其中華為下載量多達12萬。根據政府資訊科技總監辦公室（資科辦）於2月5日回覆《香港01》查詢時指，「安心出行」流動應用程式下載數字約49萬。

「安心出行」於App Store評價兩極，636名給予評分的用家中，有285人給予五星，稱讚App「方便又簡單」。另一邊廂有256人給一星，批評是「監控人民」。在Google Play中，有1997人給予評分，1星佔最多，總評分只有1.6分。而華為AppGallery則有31人評分，五星佔最多，總評分為3.7分。

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