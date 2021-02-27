中國邊個省每封利市金額最高？幾多人會用利市錢去買補充教材？

撰文： 林奧莉 賓尼迪 最後更新日期： 2021-02-27 14:30

先睇中國內地人每年收到的利市金額▼▼▼

今個農曆新年大家的利市錢收穫有多少？內地調查公司「網易數讀」早前對全國各地的利市金額進行調查，4332名受訪者中，29.6%人表示每年收到1000元以上至3000元人民幣（約1200至3599港元）的利市錢，有9%人表示沒有利市錢，11.3%人則每年收到5000元人民幣以上（逾6000港元），當中更有人聲稱收到10萬元人民幣（逾12萬元）以上利市！

按省市計算，上海平均每封利市高達1009元人民幣（約1211港元），為全國金額最高的省份，北京、淅江及江蘇緊隨其後。至於廣東省平均每封利市金額只有281元人民幣（約337港元），排全國尾3。

相信不少人小時候收到利市都要上繳給父母，調查發現多達四成人須全部上繳，33.2%需將大部份上繳，意味大部份內地人實質到手的利市錢不多；不過亦有兩成人不用上交。

在利市錢用途方面，40.3%人會儲蓄，其次為吃喝及購物，不過有36.7%人迷茫地表示不知父母拿走利市錢的用途。值得留意的是，用利市錢買補充教材及書籍的人比買遊戲及電子產品的人多16.8%。

在內地，不再收利市的門檻原來設得比已結婚更早，多達47.1%人表示工作後就不再收父母的利市，2.8%人更表示初中畢業後就不再收。

在利市支出方面，80%左右的人表示利市支出佔每月收入30%以下，不過亦有約2%人稱利市支出超過了每月收入。