疫苗接種｜信和凱滙2輪抽獎死線延至11月30日！機會仍然好渺茫？

【疫苗接種／復必泰疫苗／科興疫苗／信和抽獎／凱滙／副作用數據】信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團宣布更改條件，如果2021年11月30日或之前全港有500萬香港居民完成接種最少一劑疫苗，會加碼再送出一個觀塘凱滙單位作第二輪抽獎。不過，近日每日預約接種疫苗人數有回落迹象，到底能否如期於11月底達到500萬香港居民接種最少一劑疫苗門檻呢？現在人數又差多少呢？以下一一看清。



科興疫苗及復必泰疫苗單日首劑接種人數▼▼▼

新冠疫苗接種情況▼▼▼

截止9月20日，有逾441萬香港居民接種至少一劑疫苗，與信和及華人置業加碼送樓門檻仍相差約59萬人。9月17日距離9月30日還有71天，如要達標，需要每日約8310人接種疫苗，惟近日每日預約接種疫苗人數開始回落，過去3天更每日只有3000多至4000人預約，即不足所需每日接種人數一半，如情況持續，成功達標的機會似乎仍然不大。



另外，香港新冠肺炎疫苗接種計劃截至9月19日，各社區接種中心共有2018宗因接種者出現副作用而需要送院個案，其中9月19日多5宗送院個案。不過政府6月1日起無再公布送院個案詳情，而之前有詳細公布的743宗送院個案中，以元朗體育館疫苗接種中心送院個案最多；年齡最小只有17歲，並以2個副作用最常見。



而人氣男團組合MIRROR成員姜濤6月5日到旺角麥花臣場館參與《Chill Club A New Stage》表演，他事後向記者表示早前放假時，趁着空檔接種了新冠疫苗，稱未有感受到副作用，自己打針除了是為家人着想，亦要配合公司安排，透露稍後或需要離港工作，因此需要打疫苗。姜濤去年12月透露爸爸中風住院，目前正在休養。