疫苗接種｜本地零確診再斷纜！預約數破418萬　復必泰vs科興數據

【復必泰疫苗／科興疫苗】本港新冠肺炎病毒早前零確診斷纜。香港大學微生物學系講座教授袁國勇與衞生防護中心昨日（19日）到海怡半島張永發醫生診所視察，調查一宗初步確診個案，懷疑拭子受疫苗污染導致測試呈陽性，估計病人大機會屬「假確診」個案。

8月17日本港新增1宗帶有L452R變種病毒本地個案，47歲女患者在機場國泰航空貴賓室從事樓面工作，過去21日，有逾2,000名轉機旅客曾於女患者上班的日子到訪「寰宇堂」，至今有逾90名密切接觸者送往檢疫隔離。

另外，商界陸續推出接種疫苗優惠，包括信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團宣布，共同捐出觀塘凱滙1個樓面面積約449平方呎的單位作抽獎，價值約1,080萬元，加上政府加寬更多組別可預約接種疫苗，令科興和復必泰疫苗的接種預約均飆升。



科興疫苗及復必泰疫苗單日首劑接種人數▼▼▼

新冠疫苗接種情況▼▼▼

香港新冠肺炎疫苗接種計劃截至8月15日，各社區接種中心共有1614宗因接種者出現副作用而需要送院個案，其中8月8日多12宗送院個案。不過政府6月1日起無再公布送院個案詳情，而之前的743宗送院個案中，以元朗體育館疫苗接種中心送院個案最多；年齡最小只有17歲，並以2個副作用最常見。



而人氣男團組合MIRROR成員姜濤6月5日到旺角麥花臣場館參與《Chill Club A New Stage》表演，他事後向記者表示早前放假時，趁着空檔接種了新冠疫苗，稱未有感受到副作用，自己打針除了是為家人着想，亦要配合公司安排，透露稍後或需要離港工作，因此需要打疫苗。姜濤去年12月透露爸爸中風住院，目前正在休養。