疫苗接種｜連續16天無本地個案或斷纜！預約急升復必泰vs科興數據

【復必泰疫苗／科興疫苗】商界陸續推出接種疫苗優惠，包括信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團宣布，共同捐出觀塘凱滙1個樓面面積約449平方呎的單位作抽獎，價值約1,080萬元，加上政府加寬更多組別可預約接種疫苗，令科興和復必泰疫苗的接種預約均飆升。

另外，截至6月23日，香港已連續16日沒有本地確診個案，但本地「清零」情況恐斷纜，因一名居於大埔運頭塘邨5座運亨樓，在機場工作的男子初步確診，料屬本地個案。