疫苗接種｜預約數破304萬！逾千人送院　復必泰vs科興副作用數據

【復必泰疫苗／科興疫苗】商界陸續推出接種疫苗優惠，包括信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團宣布，共同捐出觀塘凱滙1個樓面面積約449平方呎的單位作抽獎，價值約1,080萬元，加上政府加寬更多組別可預約接種疫苗，令科興和復必泰疫苗的接種預約均飆升。

另外，檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」被驗出帶有L452R變種病毒的41歲女兼職清潔員，改列「與輸入個案有流行病學關連」個案，意味本港變成連續32日本地零確診。