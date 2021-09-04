疫苗接種｜預約數破433萬！咁多人已打第一針｜復必泰vs科興數據

【疫苗接種／復必泰疫苗／科興疫苗／副作用數據】商界陸續推出接種疫苗優惠鼓勵市民打針，而信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團早前宣布，如果2021年9月30日或之前全港有500萬香港居民完成接種最少一劑疫苗，會加碼再送出一個觀塘凱滙單位作第二輪抽獎。不過，近日每日預約接種疫苗人數有回落迹象，到底能否如期於本月底達到500萬香港居民接種最少一劑疫苗門檻呢？現在人數又差多少呢？以下一一看清。



科興疫苗及復必泰疫苗單日首劑接種人數▼▼▼

新冠疫苗接種情況▼▼▼

截止9月3日，有逾420萬香港居民接種至少一劑疫苗，與信和及華人置業加碼送樓門檻仍相差約80萬人。現時距離9月30日還有27天，如要達標，需要每日約2.96萬人接種疫苗，惟近日每日預約接種疫苗人數開始回落，過去3天更每日只有9000多至10,000多人預約，如情況持續，成功達標的機會似乎不大。



另外，香港新冠肺炎疫苗接種計劃截至9月2日，各社區接種中心共有1872宗因接種者出現副作用而需要送院個案，其中9月2日多9宗送院個案。不過政府6月1日起無再公布送院個案詳情，而之前有詳細公布的743宗送院個案中，以元朗體育館疫苗接種中心送院個案最多；年齡最小只有17歲，並以2個副作用最常見。



而人氣男團組合MIRROR成員姜濤6月5日到旺角麥花臣場館參與《Chill Club A New Stage》表演，他事後向記者表示早前放假時，趁着空檔接種了新冠疫苗，稱未有感受到副作用，自己打針除了是為家人着想，亦要配合公司安排，透露稍後或需要離港工作，因此需要打疫苗。姜濤去年12月透露爸爸中風住院，目前正在休養。