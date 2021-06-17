疫苗接種｜預約數逾237萬！送院破900宗　復必泰vs科興副作用數據

【復必泰疫苗／科興疫苗】政府公布，為接種新冠疫苗後出現嚴重異常事件設立的保障基金，截至6月10日共接獲74宗申請，當中3宗獲批出保障金，總額45萬元，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及貝爾面癱個案。

另外，商界陸續推出接種疫苗優惠，包括信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團宣布，共同捐出觀塘凱滙1個樓面面積約449平方呎的單位作抽獎，價值約1,080萬元，加上政府加寬更多組別可預約接種疫苗，令科興和復必泰疫苗的接種預約均飆升。

而人氣男團組合MIRROR成員姜濤6月5日到旺角麥花臣場館參與《Chill Club A New Stage》表演，他事後向記者表示早前放假時，趁着空檔接種了新冠疫苗，稱未有感受到副作用，自己打針除了是為家人着想，亦要配合公司安排，透露稍後或需要離港工作，因此需要打疫苗。姜濤去年12月透露爸爸中風住院，目前正在休養。