中央完善選舉制度　３張圖看政圈盛傳選委會、立法會議席組成方案

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-03-05 12:39

全國人大會議今日（5日）開幕，會議將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。全國人大常委會副委員長王晨表示，需要採取必要措施完善香港選舉制度，消除制度機制的隱患和風險，確保以愛國者為主體的港人治港，確保香港特區依法施政，令一國兩制實現沿著正確方向前進。

究竟現時選委、立法會組成如何、政圈消息改變方案是怎樣？以下透過圖表為你拆解。

睇現時行政長官選舉委員會4大界別▼▼▼

現時行政長官選舉委員會現有1200人，由4個界別、各300人組成，當中包括金融工商界、勞工界等代表。

政圈消息指，中央擬增加行政長官選舉委員會委員人數，由原有1200人增至1500人，取消117名區議員代表，並新增一個包括港區政協委員在內的新界別。

立法會方面，消息指北京擬將立法會議席由現時70席增至90席，以及取消5個「超級區議會」議席以及由區議員互選的「區議會（一）」議席，而政府原本預計將於9月5日舉行的立法會換屆選舉亦有機會延遲舉行。

至於日後立法會議席界別組成、議席分布等，仍有待最終官方公布。至於同是特區的澳門，現時立法會除直選和間選議員外，另設特首委任的官委議員。