急症室收費加至$400│年233萬人求診95%非危殆危急　每次成本$XXXX

政府公布公營醫療收費改革詳情，當中急症室收費將引入兩級制，求診者病情若被評為非危殆或非危急，需繳付費用會由現時180元上調至400元，接近一般私家診所收費，而危殆或危急病人則可獲免費急救治療，急症室新收費將於2026年1月1日實施。

翻查資料，疫情後急症室求診人數已回升至一年超過220萬人次，當約95%會被評為非危殆或非危急類別，危殆或危急病人佔比則不足5%。而最新估算急症室成本每次診症為2,100元，以往病人劃一只需繳付180元，即政府平均補貼約九成甚至更多費用。



醫衞局資料顯示，2024/25年度公立醫院急症室求診人數約233.7萬人次，較疫情期間每年介乎160多萬至180多萬人次明顯回升。

急症室求診者95%非危殆或非危急

公院急症室會按病情將求診者分為5類，分別為第一類別危殆、第二類別危急、第三類別緊急、第四類別次緊急、第五類別非緊急。

據局方向立法會披露的資料，急症室求診者之中，約95%均被評為第三至第五級，這類病人的新收費將是400元。而第一類別危殆或第二類別危急病人所佔比例則不足5%，在兩級制收費下他們將獲免費診治。

公院急症室會按病情將求診者分為5類，分別為第一類別危殆、第二類別危急、第三類別緊急、第四類別次緊急、第五類別非緊急。（資料圖片）

翻查資料，2024/25年度公院急症室每次診症成本為2,030元，2025/26年度稍升至2,100元，但較疫情時期介乎2,270至2,590元低。以現時急症室劃一每次收費180元粗略估計，即政府平均補貼約九成費用（註：僅為估算，不包括獲減免收費人士）。而公院急症室對一次於2017年調整收費，即已是8年前。