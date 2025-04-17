定期存款利率2025│低門檻港元定存利率高達6.68厘+比較各銀行優惠

【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】近期本地銀行定存利率趨降，但也有部份銀行調高港元定期存款年利率，更有個別銀行推出6.68厘定存優惠利率！以下整理各行3個月、6個月、12個月定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（除個別註明外，圖表中利率均按存款額10萬元計）！



（資料更新至4月17日，圖表中僅列出3個月、6個月、12個月存款期，一般客戶以10萬元新資金開立的定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率；其他特別利率優惠則以文字方式列出）



建行（亞洲）推出高達6.68厘高息港元定存優惠*

中國建設銀行（亞洲）推出全新客戶線上開戶高達 6.68厘年利率優惠，於推廣期內（由即日起至2025年6月30日）透過「e賬戶服務」開戶 ，填妥網上登記表格，存入$100,000或以上港元資金，即享震撼高息！立即按此了解更多。

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港元3個月定期存款利率2025

現時3個月定期存款年利率達3厘或以上（註：起存額10萬元新資金或以下，下同）的銀行包括：建行（亞洲）、中信銀行（國際）、PAObankLivi Bank、富融銀行、創興銀行、工銀亞洲、星展銀行、恒生銀行、大眾銀行、招商永隆、滙豐銀行、渣打銀行、天星銀行等。

港元6個月定期存款利率2025

6個月定存方面，年利率高達3厘或以上的銀行包括富融銀行、天星銀行、Livi Bank、恒生銀行、渣打銀行、星展銀行、PAObank、招商永隆、工銀亞洲、大眾銀行等。

港元12個月定期存款利率2025

以港幣10萬元本金計，12個月定存年利率達3厘或以上的銀行包括有：天星銀行、PAObank、富融銀行、ZA Bank、招商永隆、Livi Bank等。