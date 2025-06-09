定期存款利率2025│低門檻港元定存利率高達6.68厘+比較各銀行優惠

【定存 / 定期存款利率 / 優惠利率】近期本地銀行定存利率大幅下調，但也有部份銀行推出高息港元定期存款優惠，年利率高達6.68厘！此外多間虛擬銀行亦一同調高定存利率。以下整理各行3個月、6個月、12個月定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多（除個別註明外，圖表中利率均按存款額10萬元計）！



（資料更新至6月9日，圖表中僅列出3個月、6個月、12個月存款期，一般客戶以10萬元新資金開立的定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率；其他特別利率優惠則以文字方式列出）



（資料由客戶提供）

建行 (亞洲) 推出高達6.68厘高息港元定期優惠*

中國建設銀行（亞洲）推出全新客戶線上開戶高達6.68厘年利率優惠，推廣期內（由即日起至2025年6月30日）透過「e賬戶服務」開戶，填妥網上登記表格，存入$50,000或以上港元資金即享震撼高息！另外，客戶亦可選擇完成其他任務享高達HK$1,000迎新獎賞! 立即按此了解更多

*受優惠條款及細則約束

港元3個月定期存款利率2025

下表列出建行（亞洲）、Livi Bank、富融銀行、PAObank、WeLab、工銀亞洲、星展銀行、渣打銀行、恒生銀行、中國銀行（香港）、大眾銀行、滙豐銀行、創興銀行、天星銀行、ZA Bank及招商永隆的3個月定期存款年利率。當中建行（亞洲）3個月定期存款年利率高達4.08厘。

中國工商銀行（亞洲）推出「全新線上客戶限時5厘高息定存優惠」​​

即日起至2025年6月30日，透過「e開戶」功能開立綜合賬戶，並經「e定存」功能以新增資金成功開立3個月港元定期存款，即可享受特惠年利率5厘！存款金額最低為1,000港元，累計上限為10萬港元，短期配置靈活便捷，高息回報穩健可期。

（適用條件​：從未通過手機銀行「e開戶」功能成功開立綜合賬戶的全新客戶，且須於2025年4月1日至2025年6月30日期間完成開戶。）

了解更多︰https://www.icbcasia.com/hk/tc/promotion/new-customer-and-time-deposit-promotion.html

利率上調（與5月27日比較）：WeLab將3個月定存利率調高至1.8厘；大眾銀行將3個月定存利率調高至1.15厘；天星銀行將3個月定存利率調高至1厘。

港元6個月定期存款利率2025

下表列出建行（亞洲）、Livi Bank、PAObank、ZA Bank、富融銀行、天星銀行、大眾銀行、恒生銀行、工銀亞洲、招商永隆、渣打銀行、星展銀行、滙豐銀行、中國銀行(香港)，以及創興銀行的6個月定期存款年利率。

利率上調（與5月27日比較）：天星銀行將6個月定存利率調高至1.65厘；富融銀行將6個月定存利率調高至1.6厘；大眾銀行將6個月定存利率調高至1.55厘。

港元12個月定期存款利率2025

下表列出PAObank、富融銀行、ZA Bank、Livi Bank、天星銀行、螞蟻銀行(香港)、WeLab、招商永隆、大眾銀行、渣打銀行、工銀亞洲、星展銀行、創興銀行的12個月定期存款年利率。

利率上調（與5月27日比較）：天星銀行將12個月定存利率調高至2.25厘；大眾銀行將12個月定存利率調高至1.85厘。