月薪呢個數高過一半打工仔！最新各行職級人工　你有無underpaid?

【港人月薪／薪酬待遇／統計處／最新數據】統計處公布2025年3至5月就業人士月入數據，你的薪金到底是否合乎行情呢？數據顯示，港人最新（2025年3月至5月）就業收入中位數為22,300元，按年上升1,300元。至於不同行業、職級最新的工資中位數又是多少，即比較數據看看你人工有否「underpaid」！



2025年3至5月，本港市民每月就業收入中位數（不包括外籍家庭傭工，下同）為22,300元，若每月薪金多於這水平，便已比全港一半打工仔高。當中男性就業每月就業收入中位數25,000元，女性為20,000元，兩者相差5,000元。

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經濟環境放緩，人工加幅停滯，連花紅也大縮水，打工仔到底有甚麼方法可以自製花紅呢？現時不少銀行都有提供出糧戶口優惠，例如中信銀行(國際)近期推出優惠，使用該行「出糧plus」戶口並成功於特定時期以合資格僱主出糧轉入HK$12,000或以上薪金至指定戶口*，即可自動參加「出糧plus」花紅大抽獎，獎金高達HK$60,000！打工仔6月做好準備就可以參加第一輪大抽獎！推廣期由2025年7月1日至2026年2月，每月都有得抽獎！隨時有機會出多一個月「花紅」！同時仲可享高達6個月1%港元額外年利率等獎賞！

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月入中位數最高的行業類別前3位分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（25,600元）、「其他行業」（25,500元）。

月入中位數最高的行業類別前3位分別是「金融及保險」（40,000元）、「公共行政、社會及個人服務」（25,600元）、「其他行業」（25,500元）。（資料圖片）

不同職級之中，經理、專業人士月入中位數並列最高，均達到50,000元。

至於比較不同年齡組別，35至44歲打工仔最新月入中位數達28,200元最高，按年上升2,800元，升幅達11%較其他年齡層高。