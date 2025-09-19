收息股2025│盤點20隻高息股　派息高近7厘　入場費股息率持續更新

【收息股 / 高息股 / 港股 / 恒指】除了銀行定期存款，不少「穩陣型」投資者亦會選擇表現穩定、派息豐厚的收息股，務求賺息抗通脹。本文為大家整合20隻高息港股最新收益表現，股息率高近7厘，而入場費更低至約2,000元！



註：投資涉及風險，股票報價、股息率（又稱收益率、周息率）等均隨時變動，本文數據僅供參考（數據截至9月19日），選擇是否入市時宜分析更多數據。



高息定存時期步入尾聲，不少投資者開始將目光投向收息股，務求收息抗通脹。（資料圖片/梁鵬威攝）

股息率計算方法為：(每股全年股息/最新每股股價) × 100%



1. 銀行股

銀行股一向是高息之選，現時多數銀行股的股息率均達5厘或以上，而當中入場費較低的有中國銀行（3988），每手買入價約5，910元；以及工商銀行（1398），每手買入價約7,650元。

2. 地產股

地產股方面，置富產業信託（0778）最新股息率約6.99厘，每手入場費約5,130元。而領展（0823）股息率亦達6.61厘，每手入場費約4,120元。

3. 電訊網絡股

電訊及網絡股中，香港電訊（6823）、和記電訊（0215）、最新股息率均逾6.8厘；當中和記電訊每手入場費僅約2,200元。

4. 公用事業股

公用股表現相對穩定，吸引不少投資者長線持有。本港四大公用股中，港燈（2638）股息率暫時較高，約5.29厘，每手入場費約3,040元。其次是中華煤氣（0003），收益率約5.01厘，每手入場費約6,990元。