香港01視頻影片全港第一｜颱風1200萬次觀看　YouTube年4.5億播放

在數碼媒體時代，Video視頻影像已成為公眾獲取資訊的核心渠道，其影響力與傳播速度均超越傳統傳播媒介。在競爭激烈的香港市場中，誰更能掌握手機屏幕、電視屏幕、電腦屏幕，誰就能主導影像傳播權力。根據YouTube最新後台數據和《香港01》的自家播放數據顯示，在超級颱風樺加沙襲港的短短9日間，香港01的「颱風」收視高達近1200萬次，全港第一；僅YouTube已經穩定地獲457萬不重複觀眾。

颱風9日視頻總播放1200萬次　YouTube達568萬次

其中《香港01》的Youtube頻道中，僅計算跟颱風相關的新聞影片，便佔了多達567.5萬次播放量，超過香港區其他頻道同類影片相加的總和。其中僅計算4條颱風直播影片，便錄得超過370萬次播放，遠遠拋離其他香港區任何頻道。立刻訂閱《香港01》YouTube頻道

過去三年間，《香港01》YouTube錄得總播放量超過13.5億次，年均超過4.5億次，月均3800萬次，峰值錄得超過5000萬次，遠超第二位一倍。

發力僅三年登頂　YouTube頻道播放超13.5億次

在過去多年來，傳統媒體在YouTube節節敗退，被各類網紅、KOL主導了香港網上視頻觀看流量。《香港01》三年前決定在這個戰場開始發力，短時間內就為媒體業搶回了全港播放量第一的寶座，宣告了KOL為王的YouTube時代已經結束。

在重大事件中，最能考驗一個媒體機構的製作能力、公信力、動員能力、跨平台傳播能力。《香港01》自家平台網站Web和App，其視頻數據也不遑多讓，颱風前後9日期間，01自家播放器錄得超過600萬次視頻播放。《香港01》是如何成為香港互聯網四巨頭

連續三年觀看量第一　YouTube不重複觀眾456.7萬

《香港01》憑藉深度、速度與廣度兼備的內容，在多項關鍵指標上均大幅大幅領跑市場。然而，衡量一個媒體平台影響力的核心指標，並非僅僅是累計觀看次數，而是其真實的用戶觸及規模。因此，《香港01》決定首度向外界公開頻道內的YouTube官方真實數據截圖
《香港01》頻道在2025年8月下旬至9月下旬的不重複觀眾人數錄得456.7萬，確立其在香港本地視頻市場的絕對領先地位。其中新吸納的新用戶佔了28%。

《香港01》YouTube榜首 拋離第2位一倍

「不重複觀眾」指的是在統計周期內，觀看頻道內容的獨立個體總數，如果1個觀眾重複觀看100條影片，該數據仍然統計為「1」，含金量極高。這意味著在短短一個月內，已有超過456萬名不重複的觀眾選擇《香港01》作為他們的首選資訊來源。
Youtube官方說明

觀眾在直播間瘋狂留言28萬次　1分鐘超2.2萬人在線

香港01在颱風當日製作的4條「01直播LIVE」，總觀看量370萬次，例如9月23日的直播吸引了超過141萬人次觀看，反映出《香港01》在即時新聞直播領域的絕對優勢。

更驚人的是，在直播期間01觀眾的互動動能極高，共錄得留言28萬次超高紀錄。我們的即時聊天室留言，如瀑布般飛瀉，如果手動不按停細看，常人眼力幾乎無法捕捉文字。無數觀眾在留言中，不斷匯報各區的風力、災情，也有澳門、香港、台灣三地觀眾互相送上祝福的溫馨對話。

香港SEO之王：流量超國際巨頭META

搶佔傳統電視機畫面　來自TV的視頻流量超45%

Youtube是全球視頻第一巨頭，它近年強勢入侵家庭電視機屏幕，與Netflix和傳統電視台激烈競爭。YouTube官方早前曾透露，來自電視屏幕的流量已經超過三成，直逼四成，香港用戶每日花了2.5小時透過電視觀看YouTube。科技巨頭正逐步主宰現代人客廳中的電視機屏幕。

《香港01》的Youtube視頻數據也印證此說法，以每日晚上8點鐘黃金時段上線的新聞節目《今日新聞8分鐘》為例，來自電視機流量佔比可高達45%。我們的視頻內容正騎在科技巨人的肩膀上，進入數以百萬計香港人的客廳屏幕和睡房屏幕。

觀眾群覆蓋社會最強消費力　25至54歲佔比逾六成

一個媒體的價值不僅在於其覆蓋面，更在於其觀眾群的質量。針對觀眾輪廓分析顯示，《香港01》成功吸引了香港社會的勞動和消費中堅力量。

今次YouTube官方數據指出，25至54歲的觀眾群體佔比總和高達66.3%（25-34歲佔22.3%；35-44歲佔24.6%；45-54歲佔19.4%）。這個年齡層是社會的經濟支柱和輿論主導者，也是互聯網中最活躍、消費力最強大的人群，他們對新聞內容的深度、準確性及分析能力有著更高的要求。《香港01》能夠贏得這一核心群體的青睞，充分說明其內容不僅具備傳播力，更擁有經得起推敲的公信力與深度。

趣味數據：年輕人打風躺平　中年男性最著急打風

有趣的是，根據Youtube的數據顯示，在颱風期間的觀眾中，不需要打工、沒有掙錢壓力的年輕人，幾乎不關心颱風的消息，他們的觀看次數佔比，相比起天氣正常的日子大幅下降。另一項有趣的數據是，男性觀眾遠遠比女性觀眾更關心颱風消息。當颱風遠去之後，年輕人的流量佔比隨即明顯反彈。

《香港01》YouTube定期更新的受歡迎的節目陣列

每晚黃金時間新聞報道節目：《今日新聞8分鐘》

新聞深度調查節目：《01偵查》

社會民生節目：《隱形香港》

經濟深度對談節目：《財策相對論》

財經市場解讀節目：《01財經解密》

香港樓市解讀節目：《01樓市燈神》

企業專家深度講座節目：《Talk Talk》

01娛樂藝人獨家專訪節目

國際新聞解讀節目：《Jack talk》

法庭新聞解讀節目：《01法庭》

中國新聞解讀節目：《01中國》

國際局勢分析節目《01國際》

消費飲食遊玩節目：《北上攻略》

健康科普養生保健節目：《01健康熱話》

烹飪食譜和食物健康指南節目：《01教煮》

科技玩物評測節目：《新車試駕》

網絡熱搜熱話節目：《不是新聞》

