立法會選舉│民建聯直選保10席卻失25萬票　一區失5.6萬票大跌68%

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉結果出爐，外界關注大埔宏福苑火災對選情造成影響。其中大埔區所屬的新界東北選區，現屆議員民建聯陳克勤及新民黨李梓敬均成功連任，不過陳克勤今屆得票僅41,612票，較上屆少21,243票，跌幅達33.8%。不過失票最多的是包括將軍澳的新界東南選區，得票比上屆減少5.6萬票，大跌68.2%。

建制最大黨民建聯今次在10個地方選區中各取一席，仍維持10個直選議席，但今屆總得票僅431,457票，較上屆的680,833票大跌近25萬票，跌幅達36.6%，是直選跌票最多的政黨。



立法會選舉2025：民建聯10個地方選區得票變化

除東區區議員植潔鈴出選的香港島東外，民建聯在其餘9區得票均有所下跌，在新界東南、新界西北跌票更分別大跌逾5萬票，分別由葉傲冬及周浩鼎出選。而民建聯主席李慧琼出選的九龍中選區，得票亦較上屆跌逾4萬票。不過今屆各區均有5至6名候選人，普遍比上屆增加，相信影響民建聯候選人各區得票。

立法會選舉2025：各主要政黨地方選區得票變化

除民建聯外，新民黨、實政圓桌、西九新動力均直選得票均見下跌，工聯會、專業動力得票則較上屆增加，其中專業動力方國珊於新界東南選區取得58,828票，成為直選票后。其中工聯會今屆出戰多達9個地區直選，比上屆增加令他們整體得票上升，最終只有3人當選。

地方選區投票率31.9% 高於上屆

今屆地方選區投票率為31.9%，高於上屆的30.2%；當中大埔區所屬的新界東北選區今屆投票率為30.15%，較上屆28.89%為高。

功能界別整體投票率增近8個百分點 社福界投票率大增

功能界別方面，今屆投票率40.09%，較2021年立法會換屆時的32.22%明顯上升近8個百分點。社會福利界投票率增加26.6個百分點最為明顯，其次是建築、測量、都市規劃及園境界，勞工界，投票率分別都較上屆增加逾15個百分點。紡織及製衣界、批發及零售界投票率則分別較上屆跌約5個百分點。