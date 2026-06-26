世界盃或令企業損失百億美元生產力　幾多打工仔考慮為睇波跳槽？

提供人力資源管理解決方案等的科技公司UKG（Ultimate Kronos Group）早前發佈調查報告，稱世界盃可能給各地僱主帶來至少170億美元的生產力損失，尤其是美國（117億）；是對企業在形勢快速變化時能否有效應對的一次考驗。且每5名僱員中就有1名稱，如工作影響睇波體驗，會考慮跳槽。相比起一般僱員，主管更有可能為了比賽調整自己的工作安排。



該調查在澳大利亞、加拿大、法國、德國、墨西哥、荷蘭、英國和美國進行，調查8千名僱員。

調查稱，世界盃期間，因僱員曠工、「假性出席」（presenteeism）而可能造成的潛在生產力損失達170億美元；被調查各地均上億，其中美國超百億（117億）、德國超十億（13.4億）。

調查數據顯示，近四成僱員因世界盃賽程而計劃調整工作日程，超四分之一可能遲到、早退甚至曠工。此外，僱員還承認計畫試探主管的容忍極限，亦有偷偷睇波、疲勞甚至宿醉時返工的現象發生。每5名僱員中就有1名（19%）稱，如工作影響睇波體驗，會考慮更換工作。

調查指出，相比起一般僱員，主管們更有可能計劃休假一天、提前申請變更時間表或請求臨時通融。

當然，在經濟方面，世界盃絕非僅產生消極影響。美國銀行（BofA）預估，這場延續39天的盛事，將提振全球GDP達450億美元，其中美國的GDP就將增加190億美元。