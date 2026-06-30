去年平均每日發生約15宗火警事故　不計宏福苑傷亡總數亦創新高

消防處去年平均每日接獲約99宗火警召喚，撇除虛報、誤鳴及受控之下的燃燒外，平均每日發生約15起一級及以上的火警事故。因大埔宏福苑於去年11月26日星期三發生五級大火致168死79傷，去年火警傷亡情況十分慘重。論及老舊樓宇消防安全，截至去年年底，全港有超萬棟老舊樓宇接到「消防安全指示」，該些樓宇須在限期內進行消防安全改善工程，惟其中僅有不足2%已獲遵辦或撤銷指示。



消防處去年共接獲35,972宗火警召喚，平均每天约99宗，其中日均約84宗為虛報/誤鳴及受控之下的燃燒。撇除虛報/誤鳴及受控下之燃燒，2025年火警事故5,449宗，較2024年5,222宗上升約4.3%。當中成災樓宇火警共2,000宗，與2024年（1975宗）相比輕微上升25宗；消防處稱，其主要的火警成因分別為電力故障及人為因素，如不小心處理煙頭及蠟燭等。

1983年落成的大埔宏福苑於去年11月26日星期三發生五級大火，傷亡慘重，造成168死79傷，使2025年火警傷亡總人數飆升。然而，即使扣除宏福苑火災中的傷亡，2025年火警傷亡人數亦創近10年新高，情況值得關注。

而論及老舊樓宇（不少在 1987年3月1日或之前落成的綜合用途及住用建築物）的消防安全工作，消防處數據顯示，截至 2025年12月底，全港已接到「消防安全指示」的老舊樓宇有11,199棟，其中僅有不足2%（217棟）已遵辦或撤銷指示，大部分在合規工作上正取得進展（10,338棟）。

防火巡查方面，消防處去年共巡查了1,367幢目標舊式商住樓宇，就擺放雜物阻塞逃生途徑、鎖上逃生途徑及楔開防煙門的情況發出3,569張「消除火警危險通知書」並提出57宗檢控。消防處亦於今年1月19日展開「前哨行動」，巡查1,500幢大維修中的樓宇以及舊式住用或綜合用途樓宇，共發出約2,500張消除火警危險通知書，就75幢消防裝置的擁有人提出檢控。消防處在4月決定延續「前哨行動」，為期兩年，目標巡查5,000幢目標樓宇。