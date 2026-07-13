2026胡潤全球獨角獸榜|Anthropic價值激增14倍登榜首 AI發展迅猛

胡潤研究院於6月25日發佈《2026全球獨角獸榜》（註：獨角獸公司指成立於2000年之後、價值10億美元以上的非上市公司）。榜單顯示，獨角獸企業總價值較去年大幅增長43%；美國領先獨角獸企業總價值近翻倍。人工智能企業發展迅猛，Anthropic價值激增14倍，DeepSeek首上榜即闖入前15。從城市分布上看，三藩市穩坐榜首且增速較快，領先城市與其他城市的獨角獸企業數量差距拉大。



胡潤研究所由2017年開始追蹤記錄獨角獸企業，今年為第8次發佈全球獨角獸榜。榜單顯示，全球獨角獸企業數量創下歷史新高，達1603家，較去年增長5.3%或80家；企業總價值較去年增長43%（總價值達54萬億元人民幣）。其中，人工智能行業增長迅猛：企業數量較2025年增加87家至215家，僅次於金融科技（216家）；佔獨角獸總價值近四成（36%）。

估值排行前3的Anthropic、OpenAI與字節跳動，分別是Claude、ChatGPT與豆包的母公司。

2026年排行前100（有並列）的103家獨角獸企業中，有超半數（59家）來自美國，佔前100名總價值約67%；24家來自中國，佔前100名總價值約24%。

美國領先獨角獸企業總價值近翻倍，其中兩家人工智能企業表現矚目。Anthropic價值激增15倍，排名躍升7位，成全球最具價值獨角獸。OpenAI價值增2倍，保持第二。

2026年新登全球獨角獸榜的十大新面孔中，亦有6家出身人工智能行業。其中DeepSeek以3400億元人民幣估值在成為新上榜獨角獸第一名，排總榜第12位。

從地理分佈上看，全球獨角獸企業分布於52個國家，覆蓋299座城市。其中約14%（222家）坐落於「全球獨角獸之都」三藩市，其次为紐約（141 家）。

中國的獨角獸主要集中在北京（86家）、上海（74家）、深圳（44家）、杭州（25家）和廣州（24家）。其中，深圳和上海增長顯著，上海新增10家，深圳新增7家。粵港澳大灣區共有80家，佔全國總量的21%。